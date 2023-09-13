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4 نصائح «ناعمة» لتأديب الأطفال

4 نصائح «ناعمة» لتأديب الأطفال
14 سبتمبر 2023 01:04

ترجمة: عزة يوسف 

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إذا كانت هناك وصفة لتأديب الأبناء فسيكون «الحب» أول مكوناتها، فلا يمكن تربية الأطفال بالحزم وحده، وإليك بعض النصائح التي ذكرها موقع «I Mom» الأميركي لتأديب الأبناء بطريقة ناعمة ومفعمة باللطف والحنان، ومنها:
الهدوء
لا يجتمع الصراخ والحب، فالصراخ على الأطفال يشعرهم بالخوف والغضب، لذا حافظ على هدوئك عند تأديبهم أو غادر الغرفة حتى تهدأ.
الشرح
لست في حاجة لتبرير أفعالك لأطفالك، ولكن إذا كنت تريد منهم أن يتعلموا درساً فأنت في حاجة لشرح ما تريد منهم فعل هذا الأمر، وما هي عواقب ذلك، مثل أن تطلب منهم الجلوس معتدلين على المقعد لأن عدم فعل ذلك قد يعرضهم للسقوط أو الأذى/
الاحترام
رغم كون الآباء هم المسيطرون، إلا أن هذا لا يمنع أن يعاملوا أطفالهم باحترام وقت تأديبهم، فلا يصرخوا عليهم أمام الناس أو يحرجوهم بطريقة مهينة إذا ما أخطأوا في العلن.
المودة
إظهار المودة الجسدية خارج وقت التأديب مطلوب من الآباء والأمهات، فالعناق وقبلات الخد والتربيت على الكتف تنشيء رابطة اتصال مع الطفل وتذكره أنك تحبه، وسيكون من الرائع أن تختم وقت التأديب بعناق يطمئنه ويعيد اتصاله بك.

تربية الأطفال
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