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استعادة لوحة فان جوخ المسروقة من متحف في هولندا

استعادة لوحة فان جوخ المسروقة من متحف في هولندا
13 سبتمبر 2023 08:08

قال متحف جرونينجر الهولندي الثلاثاء، إن لوحة فنسنت فان جوخ المسروقة من متحف هولندي في مارس 2020 أعيدت مع أضرار طفيفة ولكن يبدو أنها "لا تزال في حالة جيدة".

وسرقت لوحة فان جوخ التي تعود لعام 1884 والمسماة "حديقة القسيس في نيونيين"، التي تقدر قيمتها بعدة ملايين من اليورو، في عام 2020 من متحف سينجر لارين على مشارف أمستردام ، حيث كانت معارة لمعرض من متحف جرونينجر.

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وذكر متحف جرونينجر في بيان: "لقد عانت اللوحة، لكنها للوهلة الأولى لا تزال في حالة جيدة. سيتم التحقيق فيها علمياً في الأشهر المقبلة".

وقال مدير المتحف أندرياس بلوم: "متحف جرونينجر سعيد للغاية ومرتاح لعودة اللوحة. نحن ممتنون جداً لكل من ساهم في هذه النتيجة الجيدة". يشار إلى أنه في عام 2021 ، تم القبض على مشتبه به وسجن لمدة ثماني سنوات بسبب السرقة. 

المصدر: وكالات
هولندا
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