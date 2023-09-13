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إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن

إنقاذ حياة طفل ابتلع 8 إبر حقن
13 سبتمبر 2023 08:03

أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو حياة طفل عمره عامين بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.
وقال الطبيب إفراين سالاسار "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبراً".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.
يعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومتراً من العاصمة ليما.
وقالت والدته "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.

المصدر: وكالات
أطباء
طفل
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