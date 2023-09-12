لقاح حيوي يعالج سرطان الرئة

باريس (أ ف ب)

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية «أوزيه إيميونوثيرابوتيكس» نتائج إيجابية حققها لقاحها العلاجي «تيدوبي» في علاج مرضى سرطان الرئة المتقدم، إذ قلل اللقاح خطر الوفاة بمعدل أكبر من العلاج الكيميائي.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة «أنالز أوف أونكولودجي» أن 44.1% من المرضى الذين تلقوا اللقاح الجديد استمروا على قيد الحياة بعد عام من بدء العلاج مقابل 27.5% فحسب ممن تلقوا العلاج الكيميائي. وأوضح المُعدّ الرئيس للدراسة البروفيسور بانجامان بيسّ أن الاستعاضة عن العلاج الكيميائي باللقاح تتيح توفير نوعية حياة أفضل للمرضى وتحدّ من الآثار الجانبية.