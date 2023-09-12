منى زكي.. «منظمة حفلات»!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة المصرية منى زكي على بطولة فيلم «لعب عيال»، حيث تجسد فيه شخصية منظمة حفلات شهيرة تعاني في حياتها بسبب استهتار زوجها بعملها، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الرومانسية حول علاقات الأزواج، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة كريم عبد العزيز.

منى انتهت من تصوير فيلم «القاهرة مكة»، وتجسد من خلاله شخصية سيدة تقرر الذهاب لأداء مناسك الحج مع والدها سعياً للتوبة، لكن تجبرها الظروف على التواصل مع عالمها القديم لجمع المال اللازم لرحلتها، لتدور الأحداث حول صراعات الإنسان الداخلية بين الخير والشر، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وبطولة محمد فراج، وجيهان الشماشرجي.

وتنتظر منى طرح فيلم «الجواهرجي» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول تاجر جواهر يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، وتارا عماد.

وعلى صعيد الدراما، تواصل تصوير المسلسل القصير «طالع نازل»، وتجسد فيه شخصية سيدة مجتمع تنقلب حياتها رأساً على عقب جراء موقف غامض تعرضت له منذ الطفولة، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويتناول المعوقات والضغوط التي تواجه المرأة العربية في سوق العمل، تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة، وبطولة شريف سلامة.

ومن المقرر أن تخوض منى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «لام الشمسية»، وتجسد فيه شخصية معلمة بإحدى المدارس الدولية، وتدور الأحداث حول مجموعة من القضايا الأسرية التي شغلت الرأي العام مؤخراً، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إياد نصار، ونادرين فرج.