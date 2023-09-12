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8 مكملات غذائية مهمة للمرأة

8 مكملات غذائية مهمة للمرأة
13 سبتمبر 2023 00:58

ترجمة: عزة يوسف

تساعد المكملات الغذائية على تعويض النقص في الروتين اليومي للمرأة لضمان حصولها على كل العناصر الغذائية المهمة لصحتها، والتي ذكرها موقع «Nore Health» الأميركي، مؤكداً أهمية هذه الأنواع التي تحتاجها المرأة في حياتها اليومية، ومنها:
فيتامينات متعددة
تضمن الفيتامينات المتعددة الحصول على كل العناصر الغذائية المهمة للمرأة والتي قد تفتقدها في وجبتها الغذائية، ومن أهمها فيتامين (سي) الذي يساعد على إفراز الكولاجين والتئام الجروح، وأيضاً مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الأضرار التي تصيب الخلايا بسبب الجذور الحرة.
أوميغا 3
تحمل أوميغا 3 خصائص مضادة للالتهاب، كما تساعد في تجنب التهاب المفاصل وأمراض القلب، ويمكن الحصول عليه من تناول الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون وأيضاً بذور الكتان والشيا.
الماغنيسيوم
يُعد الماغنيسيوم عنصراً مهماً لصحة العظام والعضلات والأعصاب، كما يساعد في تنظيم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب، ويوجد في السبانخ واللوز والموز وفول الصويا.
حمض الفوليك
يزيد حمض الفوليك من الخصوبة وتحسين المزاج، ويوجد في الخضراوات ذات الأوراق الداكنة والبقوليات وبعض الفواكه.
البيوتين
يساعد فيتامين «ب» على تعزيز صحة الجلد والأظافر والشعر، ويقلل من ظهور حبوب الشباب، ويوجد بشكل طبيعي في البيض والسلمون والشوفان.
فيتامين (د)
يوصي الأطباء بتناول فيتامين «د» يومياً للحصول على عظام صحية، كما أنه مهم لامتصاص الكالسيوم في العظام، ويمكن الحصول عليه بالتعرض للشمس يومياً أو من خلال الطعام والمكملات الغذائية.
الحديد
عنصر مهم يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين خلال الجسم، ويسبب نقصه الشعور بالضعف والإجهاد.
البروبيوتيك
تؤثر البروبيوتيك بشكل إيجابي على عملية الهضم، وتحد من حالات الإمساك أو الانتفاخ.

المكملات
المكملات الغذائية
الغذاء الصحي
الفيتامينات
أوميغا 3
حمض الفوليك
فيتامين د
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