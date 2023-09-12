الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"أمنية" تطلق حملتها "الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان"

أمنية" تطلق حملتها "الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان"
12 سبتمبر 2023 10:27

أطلقت مؤسسة "تحقيق أمنية" مع بداية شهر سبتمبر، حملتها التوعوية الثالثة للتوعية بخطورة سرطان الأطفال تحت شعار "الأمل هو الأساس لطفل يُحارب السرطان"، لتوحيد جهود أفراد المجتمع في التصدي لهذا المرض الذي يفتك بأجساد الأطفال المرضى وينشر الحزن في قلوب عائلاتهم.  

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "تتحدّ جهود العالم في شهر سبتمبر من كل عام للتوعية بخطورة سرطان الأطفال. نحن نؤمن بأن مكافحة السرطان تبدأ بالتوعية التي تلعب دوراً مهماً في حماية الأطفال من شباكه عبر الاكتشاف المُبكّر، والتصدي له والتغلّب عليه. ومن خلال هذه الحملة نسعى إلى إيصال صوتنا إلى جميع أفراد المجتمع عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى نشر الأخبار في الصحف اليومية، المواقع الإلكترونية وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي".  

أخبار ذات صلة
لقاح حيوي يعالج سرطان الرئة
الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص سرطان الثدي

وأضاف: "كما نهدف من خلال الحملة إلى الوصول للمزيد من الحالات لتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من أمنياتهم، فهم في هذه المرحلة يحتاجون إلى قلوب حنونة ترسم  البسمة على وجوههم، وتُريهم الجانب المُشرق من الحياة بعيداً عن أروقة المُستشفيات ومسيرة العلاج ".    

وتوجّه الزبيدي بالشكر والعرفان إلى جميع الشركاء والداعمين وأصحاب الأيادي البيضاء الكريمة على أرض الإمارات الطيّبة الذين يُسارعون لمدّ يد العون ونشر السعادة في قلوب الجميع. كما توجّه بالشكر والتقدير إلى سفراء المؤسسة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي لجهودهم المبذولة في دعم استراتيجية المؤسسة وتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة.

 

المصدر: وام
السرطان
مؤسسة تحقيق أمنية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
الرياضي
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اليوم 11:34
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون خلال زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور
عربي ودولي
قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية
اليوم 11:32
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
الرياضي
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
اليوم 11:31
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©