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سيد رجب.. «أنا وابن خالتي»

الممثل المصري سيد رجب
12 سبتمبر 2023 00:13

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
تعاقد الممثل المصري سيد رجب على بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يجسد شخصية مغامر يقع في العديد من الأزمات بسبب اندفاعه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شخصين دخلا في عدة مغامرات، وتدور بينهما منافسة شرسة ويسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، تأليف ورشة «مصنع الحكايات» تحت إشراف دعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وسارة عبد الرحمن.
كما يواصل رجب تصوير دوره في فيلم «الشايب»، ويجسد شخصية صاحب إمبراطورية في تجارة الأعمال المشبوهة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ومحمد عبد الرحمن.
كما يتنظر طرح فيلم «ليلة العيد»، والذي يجسد فيه دور زوج امرأة تعاني من معاملته القاسية لها، وتدور الأحداث حول ليلة عيد الفطر وسلوكيات المجتمع واستعداه لأول أيام العيد في الحارة الشعبية المصرية، والفيلم من تأليف أحمد عبدلله، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد لطفي.

 

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