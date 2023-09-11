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«سي وورلد أبوظبي».. تجربة مثيرة وسط بطارق القطب الجنوبي

«سي وورلد أبوظبي».. تجربة مثيرة وسط بطارق القطب الجنوبي
12 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 
تستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، ضيوف نهاية الصيف بتجربة مثيرة في عالم القطب الجنوبي، الأشد برودة من بين عوالمها الثمانية الغامرة.. وتتيح للضيوف الفرصة لمشاهدة البطاريق المختلفة عن قرب، والتعرف على سلوكها وعالمها الخاص، وسط بيئة تشبه بيئتها الطبيعية.

ويحتضن عالم القطب الجنوبي ستة أنواع مختلفة من طيور البطريق المحببة، وهي البطريق الملك وبطريق الجنتو، والبطريق الصخري، والبطريق ذو الذقن المخطط، وبطريق المكرونة، وبطريق آديلي.

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وقال روب يوردي، القيّم العام في «سي وورلد أبوظبي»: «ينقل عالم القطب الجنوبي ضيوفه إلى أجواء القطب الجنوبي المتجمدة، وسيكون الاختصاصيون متوفراين للإجابة عن استفسارات الضيوف حول هذه الطيور الجميلة».

سي وورلد أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
القطب الجنوبي
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