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شريف سلامة.. بين أدوار الشر والكوميديا

شريف سلامة.. بين أدوار الشر والكوميديا
12 سبتمبر 2023 00:57

محمد قناوي (القاهرة) 

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قال الممثل المصري شريف سلامة، إنه يلجأ لتقديم الكوميديا في أعماله من أجل الابتعاد عن أدوار الشر، كما حدث في رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي «كامل العدد»، حتى ينسي الجمهور دوره الشرير في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي أثار ردود فعل كبيرة عند عرضه.
ذكر شريف أنه يفضل التغيير من شخصية لأخرى بشكل مستمر، كي يثبت أنه قادر على تقديم كل الأدوار، وهذه هي طبيعة الممثل الجيد.
ويخوض سلامة تجربة تقديم شخصية صعيدية للمرة الأولى في مشواره من خلال مسلسل «كف مريم» من 30 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل للعرض خلال الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته تارا عماد وصفاء الطوخي وعصام السقا ومحمود حجازي، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث حول شخصية مهتمة باستقراء المستقبل من خلال قراءة الكف.
وكشف عن أنه يخوض سباق رمضان المقبل مع منى زكي في أول لقاء بينهما من خلال مسلسل «طالع نازل»، إخراج هاني خليفة، ويتم خلال أيام عقد جلسات عمل للوقوف على التفاصيل المبدئية.
وأشار شريف إلى أنه بدأ التحضير للجزء الثاني من المسلسل الكوميدي «كامل العدد»، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، وشاركه بطولته دينا الشربيني، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد عرضه.
وقال إنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل من 8 حلقات يتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، خلال الفترة المقبلة، بعنوان «من الذي قتل نادية؟» وهو اسم مؤقت للمسلسل، إخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته مع آسر ياسين ومحمود حميدة وشيرين رضا وصبا مبارك وركين سعد. 
يذكر أن آخر ظهور لسلامة كان سينمائياً من خلال فيلم «ساعة إجابة»، تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبوسيف، بطولة أيتن عامر، ونجلاء بدر، والطفل سليم مصطفى، كما قام ببطولة العرض المسرحي الغنائي «فرصة سعيدة» خلال موسم الرياض، وهي التجربة الأولى له على خشبة المسرح.

شريف سلامة
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