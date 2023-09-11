10 طرق تحقق السعادة

ترجمة: عزة يوسف

مع ضغوط الحياة اليومية، وما نواجهه من مواقف محبطة، تنحسر سعادتنا تاركة المجال لموجة من الحزن قد تعترينا دون سبب واضح، وهناك بعض الطرق التي تساعدك على البقاء سعيداً خلال يومك، حسبما ذكرها موقع «Gratefulness» الهندي..

تقبل عواطفك

لن يستطيع الإنسان إجبار نفسه على الشعور بطريقة معينة، والحل هو تقبل ما تشعر به.

لا تضحك رغماً عنك

دع دموعك تجري إذا كنت حزيناً، فلكي تكون سعيداً عليك أن تكون سعيداً حقاً دون تظاهر.

افعل ما تريده حقاً

يتطلب الأمر شجاعة كبيرة لكي يعيش الإنسان الحياة التي يريدها ويحترم ما يؤمن به ويواجه مخاوفه في سبيل ذلك، فكن كما أنت.

الامتنان

من الجيد أن تشعر بالامتنان على النعم في حياتك والأشياء الجميلة التي تحدث لك، فمجرد تمتعك بالصحة بدلاً من الاستلقاء مريضاً نعمة تستحق الشكر والسعادة، اللذين سيجلبان لك المزيد من النعم.

توقف عن المقارنة

لا تنظر إلى الآخرين، فلكل منا حياة تختلف عن الآخر، كما أن كل شخص يتمتع بقدرات مختلفة.

سامح نفسك

إذا كنت فعلت كل ما في وسعك لتصحيح أخطاء الماضي، فلا تندم على ما فات.

لا تعزل نفسك

لا تعني الاستقلالية عدم طلب المساعدة من الآخرين عند الحاجة لذلك، ولا تعني رفض الدعم الذي سيساعدك على تخطي الصعاب.

اترك ما لا يفيد

طبق ذلك على الأشياء والأشخاص والعادات، وتخلص من كل ما يصيبك بالإحباط والحزن والضيق.

الأولوية لصحتك

لا المال ولا العمل ولا العلاقات أهم من صحتك، فشكّل حياتك لتعطي لصحتك الأهمية.

أعمال صالحة

هي تصلح القلب وتعطي راحة للبال يوماً بعد آخر.