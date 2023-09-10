5 تمارين.. لإنقاص وزنك

ترجمة: عزة يوسف

تتطلع الكثيرات إلى إنقاص أوزانهن بشكل سريع، وهو ما يمكن تحقيقه بممارسة التمارين المتقطعة عالية الكثافة التي تحرق السعرات الحرارية وتزيد من عملية الأيض لساعات بعد التمرين، لذلك قدم موقع «Eat This» الأميركي بعض التمارين الرياضية التي تساعد السيدات على فقدان الوزن بشكل ملحوظ خلال 30 يوماً، ومنها:

القفز

لأداء هذا التمرين يجب عليكِ الوقوف مستقيمة وذراعيك إلى جانبيك ثم القفز لأعلى مع فتح الساقين مسافة أوسع قليلاً من عرض الكتفين، مع رفع الذراعين فوق الرأس ثم القفز ثانية للعودة للوضع الأول، مع تكرار التمرين.

بيربي

لأداء هذا التمرين قفي مستقيمة ثم اجلسي في وضع القرفصاء مع وضع يديك على الأرض أمامك، ثم ارجعي بقدميك إلى الخلف لفرد جسدك مع إبقاء الذراعين ممتدتين، ثم ارجعي قدميك على الفور لوضع القرفصاء، ثم الوقوف ثم القفز، وكرري التمرين.

الجسر

استلقي على ظهرك مع ثني الركبة وفرد القدم على الأرض، ثم ادفعي بقدمك في الأرض، حتى يشكل جسمك خطاً مستقيماً من كتفيك إلى ركبتيك، وحافظي على الوضع لمدة ثوان، ثم استلقي مجدداً.

القرفصاء

قفي مستقيمة مع المباعدة بين القدمين، ثم اجلسي لأسفل مع ثني الركبتين وإبقاء الصدر مستقيماً، ثم ادفعي نفسك للقفز، ثم الهبوط بهدوء مع تكرار التمرين عدة مرات.

هبوط وصعود

قفي مستقيمة ثم حركي قدمك اليمنى للأمام، ثم انزلي لأسفل باندفاع مع تدوير قدمك اليسرى قليلاً للداخل، ثم اقفزي باندفاع للأعلى وبدلي ساقيك واهبطي بهدوء مع قدمك اليسرى إلى الأمام، ثم انزلي باندفاع، وكرري التمرين.