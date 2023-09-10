«زووم» توظف الذكاء الاصطناعي في «كومبنيون»

نيويورك (د ب أ)

طوَّرت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت «زووم»، خاصية جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف زيادة قدرات المنصة وخدماتها، في ظل تراجع شعبيتها منذ انحسار جائحة كورونا. وقالت «زووم» إن الخاصية الجديدة التي تحمل اسم «زووم أيه.آي كومبنيون» ستكون مجانية للمشتركين في خدمة المنصة مدفوعة الثمن، وسوف تظهر على واجهة المستخدم قريباً، حيث ستوجد ضمن قوائم «تيم شات» و«ميتنجس فون» و«إيميل» و«وايت بورد».. ومن أبرز القدرات الجديدة التي توفرها الخاصية، السماح للمستخدم بمعرفة ما فاته من الاجتماع، كما يمكن للمستخدم الحصول على سجلات الاجتماع وأبرز نقاطه، وكذلك الأجزاء المهمة ومخلصات له إذا كان مضيف الاجتماع يتيح هذه الخصائص للمشاركين.