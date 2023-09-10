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متنزه القرم.. جولات يومية لاستكشاف الحياة الفطرية

متنزه القرم.. جولات يومية لاستكشاف الحياة الفطرية
11 سبتمبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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فرصة مثالية لمشاهدة ما يقارب 60 نوعاً من الطيور، يتيحها متنزه القرم الشرقي الوطني الفريد من نوعه في أبوظبي والمنطقة، عبر رحلات يومية مدتها ساعتان بقوارب الكاياك، تستمر حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، وأشار المتنزه إلى أن الرحلات تسمح لمحبي المياه والكائنات النادرة بمتابعة أنواع متعددة من السلاحف والثدييات البحرية وعدد لا يحصى من الأسماك عن قرب، في موقع مثالي للسياحة والاستجمام، والتعرف على الحياة الفطرية. ويوفر المتنزه مرشدين مؤهلين ومدربين لاصطحاب الزوار في جولات استثنائية لاستكشاف جمال غابات القرم، ضمن قواعد تضمن سلامة الرواد خلال الرحلات.

متنزه القرم
أبوظبي
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