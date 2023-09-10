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"ستالين" يصافح بايدن على هامش قمة العشرين

جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين
10 سبتمبر 2023 17:37

شهدت الهند مصافحة غير مسبوقة بين رئيس أميركي وشخص يحمل اسم ستالين، لكن لا علاقة تربطه بالزعيم السوفياتي الراحل، والزمن لم يعد زمن الحرب الباردة.
خلال حفل عشاء مساء السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اليوم الأحد في نيودلهي، كان من بين الحاضرين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة ولاية تاميل نادو الهندية إم كاي ستالين اللذان تصافحا خلال المناسبة.
ولد ستالين عام 1953، وأطلق عليه والده اسم الزعيم السوفياتي جوزف ستالين الذي توفي بعد ذلك بأيام.

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  • "ستالين" مصافحا بايدن

ونشر المسؤول الهندي ستالين صورته مع بايدن وهو يبتسم على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، في حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وعلّق على الصورة "حضرت عشاء مجموعة العشرين... في ضيافة فخامة رئيسة الهند"، من دون أي إشارة أو إسقاط تاريخي أو إشارة إلى الزعيم السوفياتي السابق والرئيس الأميركي.
إلا أن الصورة لم تنجُ من التعليقات الساخرة.
وعلق أحد المستخدمين "من المدهش أن رئيسا أميركيا يلتقي ستالين بعد الحرب العالمية الثانية".
في أعقاب الحرب، بدأت الحرب الباردة بين القطبين.
والأسماء والألقاب الروسية ليست ظاهرة موجودة في الهند، خصوصا في ولايات الجنوب حيث حكمت حكومات شيوعية في القسم الأكبر من العقود الستة الماضية.
في عام 2021، تزوج رجل يُدعى إنغلز في ولاية كيرالا بحضور أصدقاء له يحملون أسماء ماركس ولينين وهو شي مينه. وشهدت الولاية، التي يترأس المسؤول الهندي ستالين حكومتها في العام نفسه، حفل زواج مشابها حضره أشخاص يحملون أسماء من الحقبة السوفياتية والإرث الماركسي واللينيني.

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
ستالين
قمة مجموعة العشرين
المصافحة
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