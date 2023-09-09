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الزلزال يلحق الدمار بقرية "تنصغارت" في المغرب

آثار زلزال المغرب في قرية "تنصغارت"
10 سبتمبر 2023 00:01

استلقى عبد اللطيف آيت بيلا، على الأرض في قريته الجبلية المغربية "تنصغارت"، لا يكاد يقوى على الحركة أو الكلام، وكان رأسه مغطى بالضمادات من الجروح التي أصيب بها من الحطام المتساقط خلال زلزال أمس الجمعة الذي دمر منزله وقريته.
وكانت زوجته سعيدة بودشيش جالسة بجواره ومعها والدته بينما يستعدون، اليوم السبت، لقضاء ليلة ثانية في عراء جبال الأطلس الكبير على بعد 20 كيلومترا من أعلى قمة في المغرب، جبل "توبقال".
وعبرت بودشيش عن خوفها على مستقبل أسرتها المكونة من ستة أفراد بعد الإصابة البالغة التي لحقت بزوجها العامل آيت بيلا، المعيل الوحيد للأسرة. وقالت "ليس لدينا منزل نذهب إليه، ولم نأكل منذ الأمس".

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  • عبد اللطيف آيت بيلا وزوجته سعيدة بودشيش بعد تدمير منزلهما
    عبد اللطيف آيت بيلا وزوجته سعيدة بودشيش بعد تدمير منزلهما

ومن حولهم، تعرضت جميع مباني القرية تقريبا لأضرار جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,2 درجة على مقياس ريختر. وتقع قرية "تنصغارت" في منطقة "أسني" القريبة من مركز الزلزال.
كانت هذه القرية، الواقعة على جانب واد يمر به طريق من مدينة مراكش إلى جبال الأطلس الكبير، هي الأكثر تضررا من أي قرية أخرى وصل إليها صحفيو رويترز حتى الآن في المناطق الريفية جنوبي مراكش. يقول المسؤولون إن معظم الوفيات، التي يزيد عددها على ألف، وقعت في تلك المناطق.
المنازل، التي كانت ذات يوم جميلة وتقع على تلال شديدة الانحدار، تصدعت نتيجة الزلزال. وتعرض ما صمد منها لدمار جزئي. بينما انهارت العديد من البيوت التقليدية.
وقالت بودشيش "نريد أن نعيش حياة كريمة، لكن لا يمكننا الاعتماد على أحد سوى الله".
وقال أحد السكان إن القرية تشهد بالفعل حالة حداد على عشرة قتلى من بينهم فتاتان، كما أصيب آخرون مثل آيت بيلا بجروح خطيرة.
ويواجه الناجون ليلة صعبة أخرى في العراء.

المصدر: وكالات
المغرب
زلزال
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