زهرة البلوشي: سكري الأطفال.. إدارة ومهارة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تشخيص الأطفال بمرض السكري من الأمور المخيفة التي تصيب الوالدين بالذعر والحيرة في التعامل مع هذه الحالة، سواء في البيت أو في المدرسة، إلا أن د. زهرة محمد البلوشي، اختصاصي طب الأسرة بمستشفى ميدكلينك، تؤكد أن هذا المرض يجب عدم التعامل معه بنظرة يأس، فهو يحتاج إلى بعض المهارات التي تتوافر في الآباء والمعلمين، في إطار التعاون بين البيت والمدرسة.

قالت البلوشي، إن المدرسة يجب أن توفر بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين يعانون مرض السكري «النوع الأول»، وعليها أن تساعدهم على الاستمرار في التعليم، والمشاركة بشكل طبيعي في الحياة المدرسية، مع أهمية رعاية الطفل الذي يعاني هذا المرض الذي يتطلب اهتماماً خاصاً من الجهات كافة.

تواصل

وعن أوجه تعاون ولي الأمر مع المدرسة، أشارت البلوشي إلى أنه يجب عليه التواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة بشكل جيد، مع توضيح حالة الطفل كاملة، لمراقبة مستويات السكر في الدم، وتلبية احتياجاته الخاصة خلال العام الدراسي، مؤكدة ضرورة وضع خطة للوجبات الغذائية من طرف الوالدين، لتقديم حصص متوازنة ومحسوبة للطفل، بحيث تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، إضافة إلى تقديم وجبات خفيفة وصحية لضبط مستوى السكر في الدم، مع تكرار قياسه في المدرسة من قبل الممرض حسب الحاجة، وفي مكان هادئ يناسب الطفل.

طوارئ

قد تصاحب حياة الطفل المصاب بالسكري مشاكل صحية تستدعي التدخل السريع، حيث نوهت البلوشي إلى ضرورة التواصل مع المدرسة، للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وتوفير خطة لإدارة السكري في حالة الضرورة، مشددة على ضرورة شرح أهم أعراض ارتفاع أو انخفاض مستوى السكري في الدم، وكيفية التعامل معها.

اللعب بأمان

ونظراً لحب الطفل للهو واللعب والحركة المستمرة، لفتت البلوشي إلى أهمية وضع خطة للنشاطات البدنية مع المعلمين، ليمارس الطفل ما يرغب من ألعاب بأمان دون تعريض نفسه لخطر انخفاض مستوى السكر، ومن المهم تشجيع الطفل، خاصة في فترة الصيف، على شرب الماء بكميات كافية، وتناول بعض الوجبات الخفيفة تفادياً لهبوط السكر المفاجئ.

دعم نفسي وعاطفي

أشارت د. زهرة البلوشي، في إطار التوعية، إلى ضرورة تثقيف المعلمين للإلمام بخطورة السكري من النوع الأول، وكيفية التعامل معه، والتواصل مع الطبيب المعالج للطفل للمتابعة الدورية، وضبط خطة العلاج إذا لزم الأمر، مع أهمية دعم الطفل نفسياً وعاطفياً، وتشجيعه على التحدث عن تجربته بشأن مرض السكري، مع تعزيز وعي الطفل بتجنب تناول الحلويات بشكل مفرط، والتحكم في تناول السكريات، ليبقى التعاون بين الأهل والمدرسة أساس نجاح إدارة مرض السكري بين الأطفال.