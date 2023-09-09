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10 طرق لتقوية ونعومة شعرك

10 طرق لتقوية ونعومة شعرك
10 سبتمبر 2023 01:28

ترجمة عزة يوسف 

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يتعرض الشعر للكثير من الأضرار مثل التجعد والجفاف والتقصف، مما يؤثر على ثقة المرأة بنفسها، إلا أن الحفاظ على شعر صحي لا يتطلب الكثير من الجهد، وفقاً لنصائح بعض الخبراء للتمتع بشعر قوي، والتي يجب على كل سيدة معرفتها، كما نقلها موقع «Good Housekeeping» الأميركي:
1 التمشيط
يصبح الشعر أكثر ضعفاً عندما يكون مبتلاً، أي أن تمشيطه قبل الاستحمام وهو جاف يحميه من التكسر، كما يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية على فروة الرأس.
2 الترطيب
تكفي بضع قطرات من البلسم لترطيب شعرك، يمكنك البدء بالأطراف قبل الوصول إلى فروة الرأس ثم اتركيه عدة دقائق قبل شطفه جيداً.
3 القناع
يمكنك استخدام قناع ترطيب الشعر أو البلسم المغذي العميق مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحفاظ على نعومة شعرك.
4 المستحضرات
تتعدد خيارات مستحضرات الشعر، ولكن يوصي الخبراء بالتأكد من احتواء المنتجات على مكونات مثل زيت جوز الهند والأرغان والصبار.
5 الغذاء
يتكون أغلب الشعر من البروتين، فاحرصي على تناول الطعام الغني بالبروتين مثل البيض والسمك والبقوليات.
6 الهدوء
يتأثر الشعر بحالتك النفسية كما هو الحال مع بقية أجزاء الجسم، فحاولي التخلص من التوتر لشعر أكثر صحة.
7 الماء
تضعف المياه الساخنة الشعر وتهيج فروة الرأس، لذا ينصح بغسل الشعر بالماء الدافئ مع شطفه بقليل من الماء البارد في النهاية لتعزيز لمعانه وانسيابيته.
8 الحماية
تتسبب أشعة الشمس في تلف الشعر، لذا يوصي الخبراء ببخاخ الشعر الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس.
9 الفروة
يجب علاج فروة الرأس من أي مشكلات صحية، مثل الحكة أو الجفاف لمنع تأثر الشعر بها.
10 الحرير
استبدلي غطاء الوسادة القطني ببديل من الحرير لتقليل الاحتكاك والتمتع بشعر ناعم.

الشعر
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