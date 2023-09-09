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كريم.. «الفرعون الأخير»

كريم عبد العزيز (من المصدر)
10 سبتمبر 2023 01:28

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تعاقد الممثل المصري كريم عبد العزيز على بطولة فيلم «الفرعون الأخير»، الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، من خلال زمنين الأول في مصر القديمة، والثاني في القرن العشرين، مع رصد التغيرات الطارئة للفترتين، حيث يتناول مسيرة توت عنخ آمون، والأسرار المذهلة أثناء اكتشاف مقبرته على يد العالم الإنجليزي هاورد كارتر عام 1922، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين العرب.
أعرب كريم عن سعادته بهذه التجربة الثرية، التي تتناول مسيرة أشهر فراعنة الأسرة الـ18 في تاريخ مصر القديم، واللغز الذي أحاط بظروف وفاته، بالإضافة إلي عودة الأفلام التاريخية بعد غياب حوالي 5 عقود منذ عرض فيلم «المومياء» عام 1974، لشادي عبد السلام ونادية لطفي.
من جانب آخر، بدأ كريم تصوير دوره في فيلم «لعب عيال»، ويجسد فيه شخصية مهندس مستهتر في حياته العملية والأسرية، ضمن أحداث في إطار الكوميديا الرومانسية حول علاقات الأزواج ببعضهم، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة منى زكي، ليشهد هذا العمل التعاون الفني الـ5 بينهما، وعودتهما بعد غياب 14 عاماً منذ لقائهما في فيلم «ولاد العم»، عام 2009.

كريم عبد العزيز
مصر
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