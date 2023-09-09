الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ذهب في قاع المحيط

ذهب في قاع المحيط
10 سبتمبر 2023 01:28

واشنطن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار
ارتفاع أسعار الذهب

عثر مستكشفون أميركيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائرة في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته، وأثار فضول الباحثين.
البداية كانت في أغسطس الماضي، عندما عثر روبوت، مسيَّر عن بُعد ومزود بكاميرا، وسط مجموعة صخور على عمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير الذهبي المتوهج والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات. وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن العلماء «احتاروا في تحديد ماهية هذا الجسم».. وقاموا برفع هذا الجسم المجهول إلى سفينتهم، وأظهرت صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلاً قليلاً ولامعاً، وأضافت الإدارة: «لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلاً بيولوجياً».

الذهب
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©