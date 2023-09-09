ذهب في قاع المحيط

واشنطن (أ ف ب)

عثر مستكشفون أميركيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائرة في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، لم يتسنَ تحديد ماهيته، وأثار فضول الباحثين.

البداية كانت في أغسطس الماضي، عندما عثر روبوت، مسيَّر عن بُعد ومزود بكاميرا، وسط مجموعة صخور على عمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير الذهبي المتوهج والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات. وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن العلماء «احتاروا في تحديد ماهية هذا الجسم».. وقاموا برفع هذا الجسم المجهول إلى سفينتهم، وأظهرت صورة في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلاً قليلاً ولامعاً، وأضافت الإدارة: «لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلاً بيولوجياً».