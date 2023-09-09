الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«إكس» لـ«القضاء»: ولاية كاليفورنيا تحاول «توجيه» المحتوى

«إكس» لـ«القضاء»: ولاية كاليفورنيا تحاول «توجيه» المحتوى
10 سبتمبر 2023 01:28

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
د. عبدالله الغذامي يكتب: خطاب تويتر (X)
أميركا تقاضي شركة عملاقة بسبب اللاجئين

أقامت شبكة «إكس» الاجتماعية، دعوى ضد كاليفورنيا، تتهم فيها الشبكة المملوكة لإيلون ماسك، الولاية الأميركية بفرض آرائها من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ساكرامنتو، تتناول القانون «ايه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية.
لكن بحسب «إكس»، يتلخص «القصد الحقيقي» من النص في الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات المقبولة دستورياً، لكن الولاية ترى فيها «مشكلة» وتعتبرها غير ملائمة.

كاليفورنيا
إيلون ماسك
القضاء
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
الرياضي
إقالة فليك من تدريب ألمانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©