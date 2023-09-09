«إكس» لـ«القضاء»: ولاية كاليفورنيا تحاول «توجيه» المحتوى

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أقامت شبكة «إكس» الاجتماعية، دعوى ضد كاليفورنيا، تتهم فيها الشبكة المملوكة لإيلون ماسك، الولاية الأميركية بفرض آرائها من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.

الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ساكرامنتو، تتناول القانون «ايه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية.

لكن بحسب «إكس»، يتلخص «القصد الحقيقي» من النص في الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات المقبولة دستورياً، لكن الولاية ترى فيها «مشكلة» وتعتبرها غير ملائمة.