ركين سعد.. تبحث عن «منجم ذهب»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت الممثلة الأردنية ركين سعد تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية «منجم ذهب»، تمهيداً لعرضه في الموسم الشتوي، والذي تدور أحداثه في 30 حلقة، ويتناول قضية التنقيب عن الذهب في صعيد مصر، ويتم التصوير بين الأقصر والقاهرة.

انتهت ركين مؤخراً من تصوير مسلسل «كابوس» الذي قدمت فيه لأول مرة دور فتاة صعيدية تعيش في الأقصر في عشرينيات القرن الماضي، يصاب زوجها بلعنة الفراعنة.

وتعود ركين مرة أخرى للمرحلة الثانوية بشخصية «نوف» في الموسم الثاني من مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، بعد نجاح الموسم الأول.

وقد عبّرت عن سعادتها بردود الفعل عن دورها في مسلسل «السفاح» مع أحمد فهمي الذي أثار جدلاً كبيراً منذ عرضه على إحدى المنصات وتقدم فيه دور فتاة متمردة، إلا أن أحلامها تتحول إلى كابوس.

وقالت ركين إنها لا تتعمد اختيار الأدوار ذات الأبعاد النفسية المعقدة والتي قدمتها في أعمال متتالية عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل «رحمة» التي تعاني اضطرابات نفسية وتعيش صراعات عائلية في مسلسل «اتزان»، و«ياسمين» في «أزمة منتصف العمر» و«زينة» في مسلسل «السفاح» الذي يجري عرضه حالياً.

وقالت إنها تؤمن بأن كل شخص ينجذب إلى الأدوار التي يحبها وهو ما حدث في كل أعمالها مؤخراً والتي كانت ثلاثية الأبعاد.

وأضافت ركين أنها تحلم بالوصول إلى العالمية والمشاركة في أفلام أوروبية وأميركية، لكن هذا الحلم لن يتحقق إلا بعد نجاحها، وإثبات نفسها في الدراما والسينما العربية، وبعدها من الممكن أن تأتيها فرصة للمشاركة في عمل عالمي.