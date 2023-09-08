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قيلولة القهوة تشحن طاقتك

قيلولة القهوة تشحن طاقتك
9 سبتمبر 2023 01:18

ترجمة: عزة يوسف

قيلولة القهوة من أحدث الصيحات لزيادة مستوى الطاقة عن طريق شرب فنجان من القهوة، ثم الحصول على قيلولة قصيرة لتستيقظ وأنت تشعر بمزيد من اليقظة والانتعاش. وحسب موقع Better Up الأميركي، فإن القيلولة بعد شرب الكافيين مباشرة تزيل مادة الأدينوزين من الدماغ، وهي مادة كيميائية تعزز النوم وتتنافس مع الكافيين في الدماغ، ما يتيح للكافيين المزيد من المستقبلات ليرتبط بها، فتزداد اليقظة ويرتفع مستوى الطاقة.
وللحصول على أفضل نتائج من قيلولة القهوة عليك اتباع النصائح الآتية:
1- تجنب الإضافات: يفضل تناول القهوة السوداء من دون إضافة الحليب أو السكر، مع الحرص على شربها بشكل سريع.
2- النوم لفترة مناسبة: ينصح بالنوم لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة فقط لتجنب مرحلة النوم العميق.
3ـ الذهاب مباشرة إلى النوم: استلق مباشرة بعد شرب القهوة، فالحرص على تهدئة العقل يزيد من فوائد القيلولة.
4ـ وضع الجدول النهاري في الاعتبار: يفضل أخذ القيلولة قبل موعد النوم بـ 8 ساعات على الأقل، مع تجنب تناول مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين لتجنب اضطراب النوم.
5ـ تحديد الوقت: يجب تحديد وقت القيلولة بعد 7 إلى 9 ساعات من الاستيقاظ لتتماشى مع إيقاع الساعة البيولوجية في الجسم.

القهوة
القيلولة
الكافيين
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