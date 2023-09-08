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أطباق متوازنة في «ياس مول»

أطباق متوازنة في «ياس مول»
9 سبتمبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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يواصل «ياس مول» تعزيز أسلوب الحياة الصحي والمتوازن في أبوظبي، باحتضانه تجربة تناول الطعام العصرية عبر افتتاح ردهة «آفوبار» الجديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، بعد إطلاقها في لندن عام 2018، بفلسفة تدور حول تحقيق التوازن بابتكار أطباق بسيطة بأسلوب رفيع، وباستخدام مكونات من مصادر مستدامة يتم مزجها بحرفية مع القهوة المتخصصة. ويمكن الاستمتاع بها في أجواء أنيقة تزخر بأصناف الحلويات والمخبوزات بلمسة خاصة مستلهمة من المائدة الإماراتية، وتعتبر بمثابة تحية تقدير للمكونات المحلية عالية الجودة ونكهاتها الأصيلة، مثل طبق الدانش المخبوز مع التين، وكرواسون البقلاوة، والتفنن بشرائح المانجو ورقائق جوز الهند. وتقول ليانا كازاريان، الشريك المؤسس ومديرة العلامة: يسعدنا الانطلاق في الشرق الأوسط من عاصمة الإمارات أبوظبي، التي تزخر بالحياة العصرية الداعية إلى التوازن الصحي، وهو جوهر فلسفتنا الخاصة، إذ تعتبر فاكهة الأفوكادو مرادفاً للصحة الجيدة، ومنها ننطلق في سعينا إلى تغيير أسلوب الحياة للأفضل ومساعدة الناس على اختيار الطعام الأنسب.

ياس مول
أبوظبي
الإمارات
أسلوب الحياة الصحي
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