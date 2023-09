«دبي أوبرا» تحتفي بثقافات العالم

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي أوبرا، أبرز منصات الفنون الأدائية الرائدة في دولة الإمارات، والوجهة الفنية المتميزة في محفظة إعمار العقارية، إحدى أهمّ شركات التطوير العقاري المتكاملة والمرموقة على مستوى العالم، عن إطلاق موسمها الجديد لمواصلة مسيرتها الفنية المتطورة التي بدأت منذ عام 2016.وبرزت دبي أوبرا، منذ تأسيسها، كمنصة رائدة للفنون الأدائية على مستوى الشرق الأوسط، ومنارة ثقافية متميزة تستقطب الجمهور من أنحاء العالم. كما استضافت العديد من الفعاليات الفنية، بما فيها عروض الأوبرا والباليه والحفلات الموسيقية والمسرحيات الغنائية التي نالت إعجاب الملايين. وتحتفل دبي أوبرا بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها مع ما يزيد على 40 عرضاً فنياً مذهلاً.

وفي قال الدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا: نفخر مع انطلاق الموسم الجديد، بالتنوع الفني الذي يميز العروض والإنتاجات الضخمة التي نقدمها في دبي أوبرا لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع، وتجمع أبرز الشركات المرموقة والفنانين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم. وتواصل دبي أوبرا مسيرتها الريادية بصفتها بيت الثقافات الشهير، ومركزاً حيوياً للإبداع، وملتقى لمختلف اللغات والثقافات من أنحاء العالم، ما يوفر تجربة لا مثيل للجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ومن أبرز فعاليات وعروض موسم 2023 - 2024:

العروض الافتتاحية:

بحيرة البجع «Swan Lake» ومدام بترفلاي «Madama Butterfly»:يفتتح الموسم الجديد فعالياته بعرض الباليه الشهير بحيرة البجع «Swan Lake» للمؤلف الموسيقي تشايكوفسكي، بين 8 و10 سبتمبر الجاري، يليه العرض الأوبرالي السردي المؤثر مدام بترفلاي Madama Butterfly يومي 12 و13 سبتمبر، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالأداء الاستثنائي لأعضاء فرقة الباليه والأوبرا الوطنية المجرية من خريجي أهم المعاهد الموسيقية في أوروبا الشرقية، والتي نادراً ما تقوم بجولات خارج المجر.

ويتضمن عرض بحيرة البجع Swan Lake الرقصات الشهيرة من تصميم المبدع الراحل رودي فان دانتزيج، أحد أعظم مصممي الرقصات في القرن العشرين. بينما يقود الأوركسترا في هذه المناسبة الخاصة غابور هونتفاري، وهو موسيقي محترف يمتلك شعبية واسعة في جميع أنحاء أوروبا، ويتمتع بمسيرة حافلة بالإنجازات، بما فيها قيادة الأوركسترا لأول مرة في أماكن مرموقة مثل دار أوكسترا إلبه في هامبورغ وقاعة كونسيرتجيبو الشهيرة في هولندا.

وتستضيف دبي أوبرا ضمن العروض الافتتاحية أوبرا مدام بترفلاي Madama Butterfly الشهيرة من إبداع المخرج ميكلوس غابور كيريني، الذي حازت أعماله إشادات عالمية من أبرز المسارح العالمية في لندن وسالزبورغ والقدس. ويقود يانوس كوفاكس، أحد أبرز قادة الأوركسترا المرموقين في المجر والحائز على العديد من الجوائز العالمية، مجموعة من الموسيقيين من فرقة الأوبرا الوطنية المجرية، بمن فيهم العازفين المنفردين وطاقم الأوركسترا والجوقة. وعمل كوفاكس مساعداً للمؤلف الموسيقي بيير بولي في مدينة بايروت، كما قاد عدداً من عروض الأوركسترا كضيف في معاهد موسيقية مرموقة بدءاً من برلين ووصولاً إلى طوكيو.

ويبدأ الموسم بحفلين افتتاحيين يومي 8 و12 سبتمبر، ما يتيح لعشاق الفنون في دبي الاستمتاع بأمسيات استثنائية تجمع بين العروض الفنية المميزة والأجواء الراقية.

العروض الأولى المميزة:

العرض الأول لأوركسترا تياترو ألاسكالا في دولة الإمارات:

تستضيف دبي أوبرا في 1 ديسمبر 2023 فعالية ثقافية استثنائية تتمثل بالعرض الأول في دولة الإمارات لأوركسترا تياترو ألاسكالا الشهيرة في ميلانو، بعنوان «حفل موسيقى للغد» A Concert for Tomorrow.

ويهدف العرض إلى دعم الجهود العالمية لحماية الكوكب وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، والاحتفاء بقيم التضامن والأمل.

وينطلق العرض بالتزامن مع استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 بمشاركة مجموعة من قادة الفرق الموسيقية الإيطاليين، بمن فيهم فيردي بوتشيني وماسكاجني. ويقود العرض ميشيل جامبا، الشهير بعروضه الهامة مع الأوركسترا وحفلاته الأخيرة في نيويورك وواشنطن. ويقدم الحفل مغنية السوبرانو الشهيرة عالمياً عايدة جاريفولينا ومغني التينور اللامع بييرو بريتي، ويحظى بدعم وزارة الخارجية ووزارة الثقافة الإيطاليتين.

وقال دومينيك ماير، الرئيس التنفيذي والمدير الفني لأوركسترا تياترو ألا سكالا في ميلانو: تسعدني استضافة دبي أوبرا لأوركسترا لاسكالا للمرة الأولى في 1 ديسمبر المقبل. ويقود الحفل ميشيل جامبا، المايسترو الشاب المميز بمؤلفاته العديدة مع الأوركسترا الشهيرة، إلى جانب المغنيين الشهيرين عالمياً عايدا جاريفولينا وبييرو بريتي. ويتضمن برنامج الحفل أعمالاً لجوزيبي فيردي وجياكومو بوتشيني الذي نحتفل بالذكرة المئوية لرحيله العام القادم. وتؤدي أوركسترا لاسكالا أعمال المؤلفين الموسيقيين، اللذين يمثلا تقاليد المسرح الإيطالي وهويته، بشغف وحرفية عالية. وتوازي مناسبة إقامة العرض أهمية الحفل بحد ذاته، حيث تسلط الأوركسترا الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري وأهمية الالتزام بخطط ملموسة لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الموارد، التي بدأت نتائجها المهمة بالظهور.

العرض الأول لأوركسترا ميوزيك أتيرنا والملحن تيودور كورنتسيس في الشرق الأوسط:

تُعتبر أوركسترا ميوزيك أتيرنا إحدى أشهر الفرق الموسيقية في العالم. وتستعرض الأوركسترا إمكانات عازفيها وطاقاتهم الإبداعية خلال عرضين موسيقيين مخصصين للمؤلفين تشايكوفسكي وفاغنر في 27 و28 أبريل 2024. ويقود الأوركسترا تيودور كورنتسيس، أحد أهم الشخصيات الموسيقية البارزة خلال العقود الخمسة الأخيرة.

العرض الأول لفرقة باليه أوبرا روما في دولة الإمارات:

تقدم فرقة باليه أوبرا روما، بمشاركة المديرة والنجمة إلينورا أباجناتو، عرضها الأول في الإمارات العربية المتحدة في 25 و26 مايو 2024، بعنوان «ليه دو نوي» Les deux nuits. وتتولى دار ديور تصميم الأزياء بإشراف ماريا جرازيا شيوري، المديرة الإبداعية للدار منذ عام 2016. وتعكس تصاميم الأزياء المميزة تأثير الدار الإيجابي ولمساتها الفنية في مشهد الثقافة المعاصرة.

حفلة رأس السنة، سمفونية ثقافية لبدايات جديدة:

تقدم دبي أوبرا في 1 يناير 2024 نسختها الخاصة من عروض رأس السنة المستوحاة من الحفلات الموسيقية الشهيرة التي تقيمها مدينة فيينا بهذه المناسبة. وتقدم الحفل أوركسترا القدس السمفونية بقيادة جوليان راشلين، عازف الكمان وقائد الفرق الموسيقية النمساوي المرموق، إلى جانب مجموعة كبيرة من المغنين البارزين في الشرق الأوسط، لبدء العام الجديد وسط أجواء التسامح والمشاركة والتناغم.

عروض الباليه:

كسّارة البندق: The Nutcracker

يقدم مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان أداءاً مميزاً لمقطوعة كسارة البندق The Nutcracker.

العرض الأول لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر:

تستضيف دبي أوبرا العرض الأول المميز لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر من ميلانو، إحدى أبرز أكاديميات الباليه الكلاسيكية في العالم، في 17 و18 فبراير 2024. وخرّجت المدرسة الرائدة مجموعة من النجوم البارزين عالمياً، بمن فيهم روبرت بول وجيكوب تيشي، وهما راقصان أساسيان سابقان في مسرح البولشوي الروسي.

العروض الموسيقية:ماتيلدا Matilda:

تستضيف دبي أوبرا المسرحية الغنائية ماتيلدا «Matilda» للمرّة الأولى في منطقة الخليج. وتقدم المسرحية الشهيرة من تأليف الكاتب روالد دال مزيجاً من الحكايات والنغمات الشهيرة التي تلبي تطلعات عشاق الموسيقى والأعمال المسرحية من جميع الفئات العمرية، وسيستمرّ العرض من 3 إلى 15 أكتوبر 2023.

عرض فانتوم أوف ذا أوبرا Phantom of the Opera:

تعود المسرحية الغنائية فانتوم أوف ذا أوبرا Phantom of the Opera تلبية لطلب الجمهور، حيث تقدّم مزيجاً رائعاً يجمع بين الحبكة المميّزة والمقطوعات الموسيقية التي توقظ المشاعر، من 22 فبراير وحتى 10 مارس 2024.

أسبوع موسيقى الأفلام الأول:

تقدم دبي أوبرا أول أسبوع لموسيقى الأفلام، الفعالية النابضة بالحياة والتي تحتفي بأبرز مؤلفي موسيقى الأفلام. وينطلق المهرجان يومي 9 و10 مايو 2024، بحفل موسيقي رسمي لتكريم الموسيقي إنيو موريكوني Official Concert Celebration of Ennio Morricone، وهو أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في عالم السينما. والحفل من إخراج أندريا موريكوني ابن المايسترو الراحل.

ويلي ذلك في 10 و11 مايو عروض للفيلم الشهير من سلسلة ستار وورز Star Wars: A New Hope وفيلم قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl، ويرافقهما عزم مباشر من الأوركسترا لموسيقى جون ويليامز وهانز زيمر الشهيرة

ويُختتم الأسبوع بعرض يستذكر موهبة تشارلي شابلن الاستثنائية، حيث سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة فيلم شابلن الكلاسيكي ذا كيد The Kid، والذي ألّف موسيقاه بنفسه.

الحفلات الموسيقية:

جيلبرتو جيل:

يقدم الفنان البرازيلي الشهير جيلبرتو جيل، والبالغ من العمر 81 عاماً، جولة أكيل أبراسو في دبي أوبرا بتاريخ 29 سبتمبر. ويتمتع جيل بمسيرة مهنية حافلة بجوائز جرامي التي حازها على مدى أكثر من 50 عاماً، شغل خلالها منصب وزير الثقافة في البرازيل، ليترك بصمة استثنائية وتأثيراً كبيراً على مشهدي الثقافة والموسيقى. ويقدّم الفنان الشهير عرضه بمشاركة أفراد عائلته ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية نابضة بالحياة تحتفي بمسيرته المميزة.

ديفيد غاريت:

يقدّم عازف الكمان الشهير ديفيد جاريت حفلاً موسيقياً مميزاً في 26 أكتوبر ضمن جولته أيكونيك، التي يجمع خلالها بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة ويمزج بين مهارة العزف والذوق العصري مع إبراز موهبته الفريدة في العزف على آلة الكمان.

كيني غاريت:

يعلن عازف الجاز كيني جاريت عن إطلاق ألبومه الجديد ساوندس فروم ذا أنسيسترز Sounds from the Ancestors«من خلال حفله الموسيقي في دبي أوبرا في 28 أكتوبر. ومع مسيرة مهنية حافلة شارك خلالها في أعمال أشهر الفنانين، مثل ديوك إلينجتون ومايلز ديفيس، يدمج جاريت الإيقاعات الكلاسيكية في موسيقى الجاز العصرية ليقدم تجربة موسيقية لا تضاهى وتناسب مختلف الأجيال.

علي سيتهي:

يقدم المغني الشهير علي سيتهي في 11 نوفمبر حفلاً مميزاً مع مزيج فريد من ألحان جنوب آسيا التقليدية والإيقاعات العصرية، وسط أجواء المرح والترفيه. وأطلقت عليه صحيفة ذا نيويوركر لقب المخرب الخفي، كما دخل قائمة مجلة تايم لأبرز 100 نجم صاعد 100 Next.

فرقة: Jethro Tull

تقدم فرقة موسيقى الروك الشهيرة Jethro Tull حفلاً رائعاً في 24 نوفمبر 2023، حيث تدمج نغمات الفلوت المبتكرة في أبرز أغانيها، مثل أكوالانج Aqualung، في أمسية مميزة تجسد مراحل تطور موسيقى Progressive Rock.

ماتيو بوتشيلي:

يستعرض ماتيو بوتشيلي، النجم الصاعد من عائلة بوتشيلي الشهيرة، إبداعاته التي تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعصرية ليتيح للجمهور الاستمتاع بأمسية لا تنسى في 21 ديسمبر.

ألبوم توبولار بيلز Tubular Bells لمايك أولدفيلد:

يحظى الجمهور بتجربة موسيقية مميزة مع ألبوم توبولار بيلز»Tubular Bells«، الذي أحدث نقلة نوعية في موسيقى البروجريسيف روك، للفنان الشهير مايك أولدفيلد في 12 يناير 2024.

لودوفيكو إناودي:

يعود الموسيقي الرائع لودفيكو إناودي مع 3 حفلات موسيقية من 19 وحتى 21 يناير 2024، حيث يقدم مجموعة من مقطوعات البيانو المميزة التي تخاطب المشاعر والأحاسيس.

أليس سارة أوت - إيكوس أوف لايف:Echoes of Life

تأخذ عازفة البيانو أليس سارة أوت الحضور في رحلة موسيقية غامرة في 24 أبريل 2024، مع مقطوعة إيكوس أوف لايف Echoes of Life التي تستعرض من خلالها مفهومها العصري للموسيقى الكلاسيكية.

فرقة إنكوجنيتو:

توفر الفرقة البريطانية الشهيرة للجمهور من مختلف الأعمار تجربة مميزة ومفعمة بالحماس في 25 أبريل 2024، من خلال أعمالها التي تجمع بين موسيقى الجاز والفانك والسول.

كريس بوتي:

يقدم كريس بوتي، عازف البوق الشهير الحائز على جائزة جرامي، عرضاً استثنائياً يجمع بين الألحان العاطفية وموسيقى الجاز النابضة بالحياة في 19 مايو 2024.

حفلات موسيقى الحجرة:

جيدون كريمر وكريميراتا بالتيكا:

يقدم جيدون كريمر وكريميراتا بالتيكا عرضاً ختامياً في 3 مايو 2024، يرتقي بجمال موسيقى الحجرة الكلاسيكية.

اليوم العالمي لموسيقى الجاز:

حفلة موسيقية خاصة لرافي كولتراني:

يمنح عازف الساكسوفون رافي كولتراني الجمهور فرصة المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز في 30 أبريل 2024، من خلال عرض لموسيقى الجاز التقليدية بلمسات عصرية ومبتكرة مستوحاة من إرث عائلته العريق.

العروض المسرحية:

ماكبث Macbeth:

تصوّر هذه المسرحية دواخل الإنسان ورغباته المظلمة، وهي من إنتاج English Touring Theatre، ومن المقرر عرضها بين 3 و5 نوفمبر 2023. وتنطوي رائعة شكسبير على العديد من المواضيع الجادة التي لا يمكن تقديمها إلا عن طريق الأعمال المسرحية الحية.

سلافاز سنو شو Slava's Snow Show:

ينطلق العمل المسرحي الرائع بين 8 و10 ديسمبر 2023، ويتضمن مجموعة من المواقف المضحكة والمليئة بالمشاعر الصادقة.

الأمير الصغير The Little Prince:

ينقل العرض المستوحى من العمل الكلاسيكي الأمير الصغير The Little Prince للمؤلف أنطوان دو سانت إكزوبيري، المشاهدين إلى عالم مليء بالأفكار الفلسفية والعجائب، ويُعرض بين 26 و28 يناير 2024.

مهرجان دبي للكوميديا:

تستضيف دبي أوبرا مجموعة مميزة من الفعاليات الخارجية تماشياً مع التزامها بدعم الفنون الإبداعية المتنوعة، ومن أبرزها مهرجان دبي للكوميديا الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تعزيز الروابط الثقافية من خلال التعاون الاستراتيجي:

تماشياً مع سعيها لتعزيز مكانتها كمركز ثقافي متميز لمنطقة الشرق الأوسط وغيرها، أعلنت دبي أوبرا عن تعاونها مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة دبي للثقافة والفنون»دبي للثقافة«، بهدف تحفيز المشهد الفني الإقليمي وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية. ويهدف هذا التعاون إلى الاحتفال بالتراث الثقافي الغني بالإمارة وتعزيز مشاركة المجتمع الهادفة وترسيخ الجذور الثقافية من خلال مجموعة من المشاريع، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والمبادرات التعليمية والعروض المسرحية وورش العمل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يجسد تعاوننا مع دبي أوبرا التزامنا الثابت وسعينا المتواصل لإرساء علاقة حيوية تجمع بين الثقافة والنمو الاقتصادي والفعاليات بما فيها العروض العربية والكوميدية المميزة، ولا تعكس هذه الشراكة دعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لقطاع الفنون فحسب، بل هي أيضاً خطوة مهمة لتعزيز جاذبية دبي العالمية في تقديم مزيج متنوع من التجارب الثقافية الرائعة.

وأضاف: تستضيف دبي أوبرا في موسمها الجديد مجموعة مميزة من الفعاليات مثل عروض الباليه والحفلات الموسيقية والمسرحيات، وهي تعكس رؤية دبي في كونها وجهة تجمع ثقافات العالم المتعددة. ولاشك أن هذا التعاون المشترك سيعزز من مكانة دبي وهويتها كوجهة ثقافية نابضة بالحياة، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي. إن التصميم المعماري المذهل لدبي أوبرا، والذي يحتفي بتراثنا البحري، يرمز إلى تمسكنا بأصالة التقاليد مع تبني مفاهيم الإبداع والابتكار. إنّ هذه الشراكة هي خطوة مهمة نحو مواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والفنون، وهو ما يمهد الطريق لمستقبل تتمازج فيه الثقافة والفعاليات بشكل رائع لترتقي بالقطاع إلى مستويات متقدمة.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في»دبي للثقافة«إلى أهمية دور الفنون في تطوير وتوسيع آفاق السياحة الثقافية، ومساهمتها في إثراء مشهد دبي الإبداعي، مؤكداً حرص»دبي للثقافة«على دعم كافة المبادرات الفنية الهادفة إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وعبّر بن خرباش عن سعادته بالشراكة بين»دبي للثقافة«و»دبي أوبرا". وقال: تحظى هذه الشراكة بتقدير كبير، وتصب في إطار حرص الهيئة على دعم الفنون الأدائية والفعاليات الثقافية في الإمارة، ونتطلع من خلالها إلى توفير منصة حيوية تشجع الابتكار في القطاع الثقافي والفني، وتساهم في تمكين أصحاب المواهب المحلية من استثمار مخزون دبي الثقافي والتراثي في التعبير عن رؤاهم الفنية وعرضها أمام الجمهور.

مشروع الأنشودة The Lullaby Project:

تفخر دبي أوبرا بإطلاق مشروع الأنشودة لأول مرة في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة غير مسبوقة مع معهد وايل للموسيقى التابع لقاعة كارنيجي، والذي يصمم برامج مبتكرة تجسد التزام قاعة كارنيجي بتعليم الموسيقى وتقديم العروض الموسيقية المميزة لأكبر عدد من الناس. وتهدف المبادرة الفريدة إلى ربط الموسيقيين بالمجتمعات المحلية وتأليف أنشودات للعائلات، واستخدام الموسيقى كمحفز عالمي للتواصل والانسجام. ويجمع المشروع بين الآباء الجدد أو الذي يتوقعون استقبال طفل ومقدمي الرعاية من جهة، والفنانين المحترفين من جهة أخرى، وذلك بهدف كتابة وغناء أنشودات شخصية لأطفالهم، ودعم صحة الأم، والمساعدة في تنمية الطفولة، وتعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل.

وقالت تيفاني أورتيز، مديرة برامج الطفولة المبكّرة في معهد وايل للموسيقى التابع لقاعة كارنيجي: يسرنا أن نرحّب بدبي أوبرا في شبكة الشركاء المتنامية لمشروع الأنشودة. لقد شهدنا على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية التأثير الإيجابي لمشروع الأنشودة على مقدمي الرعاية ورفاهية الأسرة. ونؤكد التزامنا بتقديم هذا البرنامج للمجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال دعم أكثر من 50 شريكاً وطنياً ودولياً. وأتوجه بالشكر لدبي أوبرا وشركائها على تقديم هذا البرنامج المميز للعائلات على المستوى المحلي.