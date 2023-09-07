ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي.. الموسيقى العربية تصدح في برلين

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، بالشراكة مع أكاديمية بارنبويم - سعيد وقاعة بيار بوليز، النسخة السابعة من «أيام الموسيقى العربية» يوم 13 سبتمبر الجاري، والتي تحتفي بقائد الأوركسترا العالمي دانيال بارنبويم الذي تمنحه الجمعية الألمانية العربية وسام فريدريك الثاني، وضمن الفعالية تصدح أجمل الأنغام العربية على مدى خمسة أيام في أرجاء قاعة «بيير بوليز»، ببرلين.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس المجموعة، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أن أيام الموسيقى العربية لمهرجان أبوظبي في برلين تجسّد الحضور العربي المتألق عالمياً، وتعكس عراقة التقاليد الموسيقية وأصالة الثقافة العربية المعاصرة في تعبيرها عن الهوية والموروث المعرفي والحضاري، وأضافت: يقدّم المهرجان أستاذ العود نصير شمة، وعدد من أبرز عازفي بيت العود العربي من العراق ومصر وسويسرا.