«هونيوان ايد» الصيني يتحدى «تشات جي بي تي»

شنغهاي (أ ف ب)

في وقت تتسابق شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية العملاقة «تنسنت» عن روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي» الأميركي. وعرضت «تنسنت» برنامجها «هونيوان ايد» غير المُتاح راهناً سوى للشركات خلال مؤتمر بُث عبر الإنترنت، تمكّن خلاله البرنامج من حلّ مسألة حسابية طُلبت منه.

وقال نائب رئيس «تنسنت»: إنّ «هونيوان» أفضل من «تشات جي بي تي» لناحية الإجابة عن أسئلة امتحان الدخول إلى جامعة صينية، ويتمتع «بقدرة قوية على الكتابة بالصينية، وعلى وضع استنتاجات منطقية لنصوص لغوية معقدة.