أحمد مراد: تحويل الرواية إلى الشاشة.. مسؤولية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى الكاتب والسيناريست أحمد مراد، أن بدايات السينما في العالم كانت قائمة على النص الروائي، بعد وضع المعالجة الدرامية الفنية لها، منوهاً بأن الروايات أفضل وسيلة لتنفيذ أفلام سينمائية تحقق انتشاراً واسعاً، لافتاً إلى أن أنجح الأفلام العالمية مأخوذة عن روايات، مثل «صمت الحملان» - The Silence of the Lambs عن قصة المؤلف توماس هاريس، وسلسلة أفلام «العرّاب» - The Godfather عن رواية ماريو بوزو. وذكر أن تحويل الرواية من أرفُف المكتبات إلى الشاشة ليس استسهالاً، بل مسؤولية، إذ إن تنفيذها للسينما أصعب بكثير من الكتابة الحرة.

اعتبر أحمد مراد، في حواره مع «الاتحاد»، أن تحويل النص الروائي من الورق إلى السينما، فن بحد ذاته، وقد تم استحداث جائزة جديدة له ضمن جوائز الأوسكار، مختلفة كلياً عن جائزة السيناريو للسينما.

وأكد أحمد مراد، أن تحويل رواياته إلى عالم السينما، كان تحدياً كبيراً. وقال: كل روائي لديه اهتمام بنصه، ويمتلكه الخوف بأن يطرأ أي تغيير في أحداثه عندما يتحول إلى عمل سينمائي، لاسيما أنه من المتوقع أن يتعرض قارئ النص نفسه إلى حالة من الإحباط، إذا شاهد نصاً مختلفاً على الشاشة غير الرواية التي قرأها. والقارئ لن يرضى بما يشاهد مهما حدث، لاسيما أنه بنى خيالاً خاصاً بداخله من خلال قراءته للشخصيات والجغرافيا وتركيبة الأحداث.



مفاجآت جديدة

وتابع: قررت خوض التحدي بفك النص والعمل عليه من جديد من الناحية الفنية ليكون موجهاً للسينما، مع اختلاف يفيد للقارئ بمفاجآت جديدة، ويقدم تجربة ترفيهية ممتعة لمن لم يقرأ الرواية، بحيث يكفيه أنه يشاهد أحداثها كاملة في فيلم سينمائي، مثل «الفيل الأزرق» الذي تم عرض جزأين منه، ويتم التحضير لتنفيذ الجزء الثالث. وأعرب عن سعادته بتعاونه مع الممثل كريم عبد العزيز الذي لعب بطولة العمل، إلى جانب «كيرة والجن».



إيرادات عالية

«فيرتيجو» 2012، «الفيل الأزرق» 2014، «الأصليين» 2017، «تراب الماس» 2018، «كيرة والجن» 2022، كلها روايات لأحمد مراد، حققت نجاحاً كبيراً في دور النشر، وتم تحويلها إلى أعمال سينمائية، وحصدت معظمها إيرادات عالية في تاريخ السينما المصرية والعربية. وقال: تحويل العمل الروائي إلى السينما مسؤولية كبيرة، فقد يكون تحويلها من الورق إلى الشاشة، بمثابة نهايتها، حتى لو وضعت في قائمة الأكثر مبيعاً، وذلك إذا لم ينفذ الفيلم بالمستوى المطلوب.



«القتل للمبتدئين»

وكان الكاتب أحمد مراد وقع كتابه «القتل للمبتدئين» في «معرض أبوظبي للكتاب» في دورته الـ32، وللمرة الأولى يكتب عن كواليس الكتابة وتطوير الحبكة والقصة، مستعرضاً كيف بدأ، وكيف طوَّر منهجه على مدار سنوات. وهو أصدر 7 روايات و5 أفلام، ويعتبر أن الكتاب خريطة طريق تساعد المهتمين بالقراءة على إطلاق العنان لخيالهم، والانتهاء من مشروعهم الروائي أو السينمائي بطرق عملية قائمة على معادلات درامية حديثة. وقدم من خلال الكتاب سيناريو الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» كنموذج، لاسيما أن العمل تخطت أرباحه الـ200 مليون جنيه مصري.



نصيحة

وجّه الكاتب أحمد مراد نصيحة لكل من يريد كتابة نص روائي إلى السينما، وقال: يجب أن يكون الكاتب على دراية بكل تفاصيل تنفيذ العمل السينمائي منذ بداية التحضيرات، ويتعرف على طاقم العمل من مخرج وممثلين وشركة إنتاج، مع الاهتمام بجودة التنفيذ والأمانة في نقل النص كما هو من دون تدخلات فنية. وإذا اكتملت هذه العناصر، يحقق النص والفيلم السينمائي نجاحاً موازياً.