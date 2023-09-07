The Equalizer 3.. «المُعادِل»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الثاني The Equalizer، يعود الممثل العالمي دينزل واشنطن بدور الجندي الأميركي وضابط الاستخبارات العسكرية السابق «روبرت ماكوول»، في الجزء الثالث من سلسلة «المُعادل 3»، ويستمر في مهمته التي اختارها بعد التقاعد لتكريس حياته في تحقيق العدالة.

الفيلم الذي يعرض في السينما المحلية، يشارك في بطولته داكوتا فانينج، ديفيد دنمان، سونيا بن عمار، أوجينيو ماستراندريا، وجايا سكوديلارو، وهو من تأليف ريتشارد وينك وإخراج أنطوني فوكو.

تشويق وأكشن

تدور أحداث الجزء الثالث في إطار من التشويق والأكشن، حيث يبحث «روبرت» عن السلام الحقيقي وعيش حياة هادئة في جنوبي إيطاليا، لكنه يجد نفسه في مغامرة جديدة، إذ يكتشف أن أصدقاءه باتوا رهائن في قبضة زعماء المافيا، فيتصدى لهم.

قاتل محترف

على الرغم من أن «روبرت» تخلى رسمياً عن حياته كقاتل محترف تابع للحكومة، إلا أنه لا يزال غير قادر على تجاهل الظلم والجريمة، فبين فترة وأخرى يكتشف وجود جرائم قتل تحدث في جنوبي إيطاليا، ويعلم بوجود مجتمع خاضع لقبضة عنيفة من زعماء الجريمة. يحتجزون عدداً من الأشخاص ومن بينهم أصدقاؤه، فيبدأ بالتخطيط لعملية انتحارية جديدة بالاتفاق مع وكالة المخابرات المركزية «إيما كولينز» التي تجسدها داكوتا فانينغ، بهدف التغلب على أعضاء المافيا وإنقاذ أصدقائه وأهل بلدته.

ختامية مثالية

نفذ دينزل وأنطوني، ختامية مثالية لثلاثية الأكشن الشهيرة، وكعادته قدم دينزل أداء مثالياً في دور العميل «روبرت»، بأسلوب احترافي وطاقة قتالية مذهلة، وأخرج أنطوني مشاهد المعارك ببراعة، حيث قدم جمالياتٍ مختلفةً من حيث المواقع والمؤثرات البصرية، وجرعة زائدة من الأكشن والدراما، مقارنة بأول جزأين.

إضافة جديدة

يشهد الفيلم إضافة بطلة جديدة للسلسلة، هي الممثلة داكوتا فانينج، التي تتعاون للمرة الثانية مع دينزل واشنطن بعد 19 عاماً، حيث شاركته بطولة Man on Fire عام 2004، وكانت طفلة بعمر 10 سنوات.