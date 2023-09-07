7 رحلات قطار.. الأفخم في العالم

ترجمة: عزة يوسف

يوفر السفر من خلال السكك الحديدية تجربة مميزة، وتتيح العديد من القطارات السياحية الفاخرة، فرصاً للاستمتاع في رحلات نهارية، مع التوقف لمشاهدة أجمل الطرق حول العالم. ويذكر موقع Time Out البريطاني، 7 رحلات منها، تعتبر الأفخم في العالم:

سيفن ستارز إن كيوشو

توفر الرحلة أرقى تجربة ركوب قطار في اليابان، في جولة دائرية من هاكاتا عبر ناغازاكي ويوفون على مدار يومين، ويتجسد الفن الياباني في أنحاء القطار من ديكورات الجدران، وحتى تصميم الأحواض.

روكي ماونتينير

يمنحك هذا القطار تجربة رحلة مميزة بين فانكوفر وبانف في كندا، لتختبر الخدمة الرائعة والطعام الشهي أثناء مشاهدتك للطبيعة الساحرة.

إيسترن آند أورينتال إكسبريس

يسافر هذا القطار حول أوروبا، ومن بانكوك إلى سنغافورة، حيث يمر بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة، ويتمتع بتصميم رائع وخدمة مميزة، وقد يصل سعر تذكرته إلى 3 آلاف دولار.

البندقية سيمبلون أورينت إكسبريس

تم تخليد هذا القطار المميز في الأدب والسينما منذ إطلاقه عام 1883، حيث قطع المسافة بين باريس وإسطنبول وصولاً إلى القسطنطينية في أقل من 76 ساعة. وكان يعرف بأنه أفخم قطار في العالم بسبب ألواحه الزجاجية ومقاعده الجلدية الفاخرة التي يمكن النوم عليها.

بالاس أون وييل

يحتوي على 14 كابينة فاخرة، وقسم لتناول الطعام يخطف القلوب، حيث إن فخامة التصميم تجعل تناول الطعام من التجارب الرومانسية الرائعة في الهند.

ديكان أوديسي

تعرف الهند كيف تصنع قطاراً سياحياً فاخراً، فالسفر في هذا القطار يشبه ركوب ليموزين على عجلات، ما يبرر تذاكره باهظة الثمن التي تبدأ من 7320 دولاراً.

بلموند إنديان إكسبلورر

أول قطار نوم في أميركا الجنوبية، أُطلق عام 2017، حيث يمكنك مشاهدة أفضل ما في جبال الأنديز البيروفية، من كوزكو عاصمة الأنكا السابقة إلى مدينة أريكويبا، وتبدأ أسعار تذاكره من 4025 دولاراً.