برتني سبيرز تنفق ببذخ!

أبوظبي (الاتحاد)

تظهر مغنية البوب الأميركية، برتني سبيرز (41 عاماً) حبها للكلاب التي تمتلكها، وتنفق عليها ببذخ، ومنها كلب دوبرمان يدعى بورشا. وذكر موقع The Things الأميركي، أنها أعلنت عام 2022 على «إنستغرام» امتلاكها كلباً يدعى سوير، بجانب الكلبين ديزي وسارة، وكلاب من فصيلتي يوركشاير تيرير ولاكي.

وفي عام 2014، أنفقت 31.234 دولاراً على كلبيها، بمعدل نحو 5200 دولار على طعامهما وراتب الشخص الذي يرعاهما، و1580 دولاراً على ثيابهما.

وفي عام 2012، ابتاعت كلباً مقابل 8212 دولاراً، وأنفقت 38 ألف دولار عام 2016 لتغطية نفقات كلابها.