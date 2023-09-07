«عالم مدهش» يختتم الموسم الأكثر استدامة

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن دورة «عالم مدهش» لعام 2023 التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي، كانت الدورة الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الفعالية الترفيهية الداخلية، التي تنشر البهجة والسرور في المدينة كل موسم صيف.استمر «عالم مدهش»، الذي يعتبر جزءاً من فعاليات «مفاجآت صيف دبي» هذا العام لمدة 63 يوماً، ما أتاح الفرصة أمام أكثر من 170ألف زائر من العائلات والأصدقاء لصنع ذكريات لا تُنسى خلال الصيف، وعلى مدار أكثر من شهرين حافلين بالمرح والتوعية والتثقيف، استقبلت الفعالية الترفيهية التثقيفية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة زوارها الذين استمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في استكشاف 350 منطقة جذب، امتدّت على مساحة 30 ألف متر مربع في قاعات مركز دبي التجاري العالمي، كما تم الترحيب بـ 380 من أصحاب الهمم، الذين قضوا وقتاً حافلاً بالسعادة والمرح بين أرجاء عالم مدهش، واستمتعوا بالألعاب، وشاركوا في كل الفعاليات وورش العمل.

قدّم «عالم مدهش» مجموعة رائعة من الفعاليات، شملت أكثر من 105 ورش عمل تعليمية بهدف تحفيز عقول الصغار وتعزيز مهارة التعلّم لديهم، والتي أقيمت بالشراكة مع 16 جهة حكومية وخاصة، بما في ذلك شرطة دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى سباق دبي لجري السيدات، وشركات BYJU'S Learning، وUprizing، وTable Top والعديد من الجهات الأخرى.

وفي سبيل دعمها للقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها للاستدامة، فقد كانت دورة «عالم مدهش» لهذا العام الأكثر استدامة في تاريخ الحدث منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين من الزمن، حيث شكلت المواد المعاد تدويرها أو تجديدها أكثر من 80% من المواد المستخدمة في تشييده، كما شهدت إقامة سلسلة من ورش العمل حول الاستدامة قدمها مدهش ودانة، بينما استجاب الزوار لتبني عمليات الدفع غير النقدي، كما وفّر عالم مدهش لزواره هذا العام خيارات المأكولات النباتية الخالية من اللحوم، والتزمت عربات الطعام والمقاهي في ردهة الطعام الشهيرة باستخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير، واستبدال الأدوات الورقيّة بالبلاستيكية، مع تجنب استخدام أي مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة.

وقالت سهيلة صقر عبيد غباش، المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يُعدّ النجاح الكبير الذي حققه «عالم مدهش» هذا العام مثالاً بارزاً على الالتزام بأن تكون هذه الدورة الأكبر والأكثر استدامة في تاريخ الحدث، وقد بذل الفريق المسؤول عن إقامة هذه الفعالية السنوية الرائعة جهوداً حثيثة لجعل كل دورة أفضل من سابقتها، وقد حققت هذه الجهود والتفاني والعمل الجاد ثمارها، ما أدى إلى تقديم تجربة رائعة حازت رضا الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتماشياً مع شعار مدهش: «مغامرتك.. عالمي»، فقد كان هناك المزيد من التشويق أكثر من الدورات السابقة، مع احتفاء «عالم مدهش» بفصول السنة، واستضافة العروض الحية، والجولات الاستعراضية، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحديات. وكانت Gamefy من المناطق الجديدة في دورة هذا العام، وقدمت أفضل وأحدث الألعاب في عالم الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة، ولاقت تجربة الألعاب الشاملة ترحيباً كبيراً من مجتمع الألعاب المزدهر في دبي من المتحمسين الهواة والمحترفين، الذين شاركوا في سلسلة من البطولات والأنشطة التي أقيمت طوال فصل الصيف، ومن الجديد أيضاً في دورة هذا العام افتتاح MELT أول متحف متخصص للآيس كريم في دبي، والذي أخذ الزوار في رحلة ممتعة عبر منطقة مساحتها 4 آلاف متر مربع مليئة بأنواع الآيس كريم اللذيذة.

وأضافت سهيلة غباش: بينما نتأمل إنجازات هذا العام، نترقب بشوق الدورة المقبلة لنعود مجدداً في عالم مدهش لنواصل رحلة التميّز، ونقدم دورة أخرى مليئة بالفرح والمرح واللحظات التي لا تُنسى. وسوف يعود «عالم مدهش» مرة أخرى مع دورة العام المقبل خلال «مفاجآت صيف دبي» ليصنع المزيد من الذكريات الرائعة لسكان دبي وزوارها طوال موسم الصيف.