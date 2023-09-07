اليابان تطلق مسباراً إلى القمر

أرسلت اليابان مسباراً في طريقه إلى القمر، حيث انطلق الصاروخ من ميناء تانيجاشيما الفضائي في جنوب غرب البلاد اليوم الخميس.

وكان الإطلاق من جزيرة تانيجاشيما قد تأجل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحمل الصاروخ مركبة الهبوط القمرية "إس إل آي إم" التي طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) لاختبار تقنيات الهبوط الدقيق على سطح القمر.

ومن شأن الهبوط الناجح على أقرب جار للأرض أن يجعل اليابان خامس دولة على الإطلاق تحقق مثل هذا الإنجاز.

وتخطط اليابان لدخول سليم إلى مدار القمر بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر من الإطلاق وتتوقع أن تصل إلى سطح القمر في غضون أربعة إلى ستة أشهر.

وسيتم استخدام البيانات التي جمعتها اليابان على سطح القمر كجزء من مشروع أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يهدف في النهاية إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر وتعزيز استكشاف القمر بحلول عام 2025، والهدف على المدى الطويل هو استكشاف الإنسان للمريخ.