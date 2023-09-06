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«لوحة حتّا» في «جينيس»

«لوحة حتّا» في «جينيس»
7 سبتمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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باعتبارها «أعلى لوحة لمعلم بارز» في العالم، دخلت لوحة «حتّا»، إحدى المعالم البارزة المميزة في منطقة حتّا الطبيعية السياحية، إلى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية.. ونشرت «دبي القابضة» مقطع فيديو لتسلم رودي سوبرا، نائب الرئيس في «دبي القابضة»، الشهادة من «جينيس» على قمة جبال الحجر.. يعكس هيكل اللوحة الذي يبلغ ارتفاعه 19.28 متر، الهوية الراسخة لحتّا ومكانتها كأحد أهم مواقع الجذب السياحي في دبي، لما تتمتع به من طبيعة جبلية خلابة وحياة فطرية متنوعة تجسد أعلى مفاهيم الاستدامة.
يعزّز الإنجاز الذي جاء مع استعداد حتّا لافتتاح موسمها السّادس، مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، ويسهم في تسليط الضوء على المنطقة كوجهة سياحية طبيعية تستقطب الزائرين من مُختلف أنحاء العالم لاستكشاف معالمها.

جينيس
موسوعة جينيس
دبي
حتا
الإمارات
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