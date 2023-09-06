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منصة 421.. ..الإبداع في فعاليات مجتمعية مبتكرة

منصة 421.. ..الإبداع في فعاليات مجتمعية مبتكرة
7 سبتمبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت 421، منصة أبوظبي المستقلة، والتي تُعنى بدعم الممارسات الإبداعية الناشئة، تفاصيل برنامج «غروبيات» الجاري تنفيذه، وقالت إن الفعاليات تتيح للمجتمع اكتشاف أشكال جديدة للتعبير عن الذات بشكل جماعي، من خلال أنشطة مبتكرة، وورش للأداء والحركة، علاوة على التواصل المباشر مع الفنانين والكتاب.

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وخلال الفترة القادمة يستمر معرضا «ناصر نصر الله: شاعرية الآلات» و«توليف: معرض خريجي ماجستير الفنون الجميلة 2023»، وبرامج أخرى منها: «سهرة الكتّاب» الأولى من نوعها في منصة 421 هي فرصة للقاء كتّاب مبدعين والتواصل معهم في أبوظبي، و«المعمل الأدائي» الذي يتضمن حلقات عرض جماعية في أمسية حافلة بالموسيقى والحركة والإبداع، تشجع على التعبير الإبداعي من خلال تمارين جسدية وصوتية.

أبوظبي
الإمارات
الإبداع
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