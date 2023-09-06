أداة جديدة تتوقع الوزن بعد جراحات السمنة

ليل (أ ف ب)

نجح باحثون فرنسيون في توفير أداة تتيح لِمَن يعانون السمنة تَوَقُع الوزن الذي سيفقدونه في السنوات الخمس التالية حال خضعوا لجراحة علاج البدانة، فتُمكِّنهم هذه المعطيات من اتخاذ القرار المناسب وتحسين لياقتهم الطبية. وأوضح مستشفى ليل الجامعي أن الأداة التي تعمل عبر الإنترنت، تستند إلى سبعة مؤشرات هي الوزن والطول والعمر والتدخين أو عدمه ونوع مرض السكري ونوع الجراحة والفائدة المباشرة لفقدان الوزن ومرحلة الاستقرار، لترسم على الشاشة منحنى لوزن المريض وفقاً للعملية المَنويُّ إجراؤها. واستخدم الخبراء بيانات 1500 مريض أجريت لهم عمليات جراحية لابتكار «أداة دعم القرار» هذه استناداً إلى خوارزمية، في إطار مشروع أوروبي بدأ العمل فيه قبل ثلاث سنوات، ويحمل اسم IMI Sophia.