مليون درهم مبيعات «مهرجان المالح»

الشارقة (الاتحاد)

حققت النسخة العاشرة من مهرجان المالح والصيد البحري، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مبيعات وعوائد مالية كبيرة للعارضين تجاوزت مليون درهم، واستقطب المهرجان الذي اختتم فعالياته مؤخراً أكثر من 10 آلاف زائر.. وتضمن فعاليات وبرامج تجسد التراث الإماراتي.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان رسخ مكانته الرائدة كأحد أهم المهرجانات التراثية والسياحية المُتخصصة في صناعة المالح محلياً وإقليمياً، وأشار إلى أن نجاح المهرجان يساهم في ضمان استدامة مهنة الصيد، وتعزيز الأمن الغذائي للدولة عبر زيادة الاهتمام بالثروة السمكية والمحافظة عليها.. وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن النسخة العاشرة من المهرجان شكلت نقلة نوعية في مسيرة الحدث الذي حفل هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية.