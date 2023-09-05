ركن الفنون يزيِّن «الصيد والفروسية»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تفاعل جميل يحدثه «ركن الفنون» في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه نادي صقّاري الإمارات في دورته الـ 20 حتى 8 سبتمبر الجاري تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة». وهنا يتحدث الفنانون الكبار والشباب لغة الجمال والذوق الراقي، بين الجداريات والفنون التشكيلية والرسم باستخدام مختلف الخامات والأدوات. وهنا منطقة نابضة بالحياة تحتوي على أعمال ثرية تتمحور حول الصيد والفروسية والعادات والتقاليد الإماراتية، وتناقش مختلف الأفكار الإبداعية.

وأكد فنانون شباب مشاركون في المعرض أن الحدث فتح لهم نافذة على الزوار، وساهم في التعريف بإبداعاتهم، وأتاح للمهتمين بالفنون والثقافة فرصة التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على الكثير من الأفكار الفنية، وسط أجواء إيجابية ترتقي إلى طموح الفعالية الدولية التي تستقطب سنوياً آلاف الزوار وتسجل حضوراً بارزاً على قائمة المعارض العالمية.

إبداعات

بشاير علي تشارك بـ 3 لوحات ضمن جناح أكاديمية الفجيرة التي تقدم 154 عملاً مميزاً للجمهور، وتسجل أول مشاركة لها في «الصيد والفروسية» حيث تعرض أفكارها التي تعكس جمالية الموروث الإماراتي. وتحاول إظهار ما تتمتع به من مواهب في الرسم والتصميم، وتدمج بين فن التصوير والرسم وتستخدم مشغولات يدوية وأكسسوارات تضفي لمسة خاصة على أعمالها.

وذكرت بشاير التي تنتسب إلى أكاديمية الفجيرة منذ 4 سنوات، أن الأكاديمية ساعدتها كثيراً على صقل مهاراتها وأكسبتها تجربة كبيرة، لاسيما أنها تسمح لها بالاطلاع على تجارب أخرى عالمية تستقي منها ما يناسبها وتوظفه بطريقتها الخاصة. ومن أعمالها المميزة لوحة «الحاضر والماضي» التي يظهر فيها برج خليفة والنخيل ونساء يرتدين الزي الإماراتي التراثي، استخدمت فيها فن الكولاج. وهي تعمل على تصوير أبطال أعمالها مثل جدتها وأختها، ثم تضعهم ضمن إطار اللوحة، وتعمل عليها بالألوان والأكسسوارات وتطعمها بالمشغولات التراثية اليدوية كالخوص والأقمشة القديمة.



تميز

لوجين إبراهيم العنتلي، طالبة في الصف العاشر، تشارك بلوحة مميزة ضمن جناح أكاديمية الفنون الجميلة، أكدت أن المعرض أتاح لها فرصة التواصل مع العديد من الفنانين الشباب والكبار، لافتة إلى أنها بدأت ترسم وهي صغيرة، والتحقت بالأكاديمية لتطوير موهبتها، بينما تحب تجسيد الأعمال الغامضة لتترك للجمهور حرية تفسيرها من أجل إحداث التفاعل مع المتلقي، وتركز في أعمالها على الموروث الإماراتي وتاريخ المنطقة، وجانب من العادات والتقاليد الاجتماعية، كما ترسم الشخصيات والمباني التاريخية والطبيعة والبحر.

إيمان محمد القباطي فنانة ومهندسة معدات طبية، مارست الفن منذ عام 2017، ترسم بالصلصال الحراري، وشاركت في العديد من الدورات. أكدت أنها من خلال مشاركتها في المعرض تفاعلت مع عدة تجارب مثل إبداعات الخط العربي، ما أعطاها الدافع للعمل أكثر، حيث تتنوع أعمالها بين رسم البحر والطبيعة والشخصيات والخيول.



الجواد الأصيل

استقطب جناح الرسامين أعمالاً كثيرة لكبار الفنانين، واتخذ من الخيول العربية صورة له، إلى جانب الصقور ورحلات القنص والعادات والتقاليد والطبيعة والتاريخ. ومن المشاركين الفنانة ابتسام أبو عنان، حاصلة على مرتبة الشرف من أكاديمية الفنون الجميلة بالدار البيضاء بالمغرب عام 1986، تشغل منصب رئيسة نادي «زيرفاس للفنون في أبوظبي والمغرب – الاتحاد العالمي لنوادي زيرفاس ونادي اليونسكو»، وتساهم بانتظام كمنظمة ومشاركة في المعارض الدولية للخيول وللصيد والفروسية. تعرض ابتسام مجموعة من اللوحات الفنية حول الفرس، وتشكل حالة متفردة من الجمال تجسدها عبر ريشتها التي تلتقط أدق حركات الفرس لتأتي مفعمة بالمشاعر، وتركز على الجواد لما يمثله من شجاعة وشموخ وكبرياء، مؤكدة أنها حريصة على التجديد بما يبهر الجمهور.