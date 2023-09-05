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جزيرة ياس.. باقة عروض وبرامج

شاطئ ترفيهي للعائلات
6 سبتمبر 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد) 

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تتألق دولة الإمارات بمعالمها ووجهاتها السياحية المميزة، وتظهر جزيرة ياس في أبوظبي كوجهة استثنائية للترفيه والاستمتاع بحيث تجمع بين الحداثة والتراث، وتقدم تجربة لا تُنسى للزوار والسياح. وتحرص الجزيرة على إطلاق العروض والخدمات التنافسية، وبينها برنامج الولاء الرقمي «دارنا»، للمكافآت من الدار العقارية، ويعتبر الأول من نوعه في أبوظبي والأكثر تنوعاً ومرونة في الدولة، حيث يكافئ الزوار في مجالات التسوق والتعليم والترفيه. ويتيح تطبيق «دارنا» للمستخدمين إمكانية كسب واسترداد المكافآت في الفنادق والمدارس ومراكز التسوق، أبرزها «ياس مول وجيمي مول ومركز التجارة العالمي أبوظبي»، فضلاً عن ملاعب الجولف والحدائق والشواطئ والمتنزهات مثل «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «وارنر براذرز»، «كلايم أبوظبي».
ويتيح برنامج الولاء لأعضائه الاستفادة من خصومات وكسب نقاط برنامج «دارنا»، واستخدامها عبر 34 مجمعاً سكنياً، و21 مركز تسوق ومركزاً مجتمعياً، و15 فندقاً، و7 مدارس، و3 ملاعب جولف، و5 مسابح شاطئية وحدائق، و20 منتجعاً صحياً ومركزاً للياقة البدنية، و19 وجهة ترفيهية، وأكثر من 1000 متجر تجزئة ومطعم.

مرافق ومعالم
ومن أبرز معالم جزيرة ياس التي توفر تجربة ترفيهية غير مسبوقة، حلبة ياس للفورمولا ـ 1، حيث يتجمع عشاق سباق السيارات لمشاهدة أفضل السائقين يتنافسون في مضمار ياس. وتوفر «ياس ووتر وورلد» تجربة استثنائية تناسب مختلف الأعمار، سواء بالاسترخاء على شاطئ البحر أو الانغماس في مغامرة مائية، وتعتبر «عالم وارنر براذرز» أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، تجسد أشهر الفنون المعمارية وتحتفل بكل ما يتعلق باستوديوهات العصر الذهبي لهوليوود. 
ويستقطب «سي وورلد أبوظبي» العديد من الزوار، ويقدم مزيجاً من الحفاظ على حياة البحر والترفيه والتجارب التعليمية، ويهدف إلى منح الزوار الفرصة لتقدير الجمال وتنوع أنظمة البحر، وركوب الألعاب ومشاهدة العروض المذهلة والمشاركة في المعارض التفاعلية. 

تجربة لا تنسى
يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة لا تنسى في منتجعات جزيرة ياس، ومن بينها بلازا ياس الذي يعتبر جزءاً من مشروع تطوير جزيرة ياس، ويتضمن مجموعة من المعالم السياحية والترفيهية البارزة. وتجمع هذه الوجهة بين الضيافة الفاخرة ومرافق عالية الجودة لتلبية احتياجات الزوار من أنحاء العالم، وتوفر تجربة إقامة مميزة وفاخرة في واحدة من أبرز المناطق السياحية في أبوظبي، حيث الراحة والموقع الساحر بإطلالة خلابة على البحر.

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