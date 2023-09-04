دواء متاح في السوق يظهر فعالية لعلاج مرض ألزهايمر

وجد فريق من الباحثين في جامعة كنتاكي الأميركية أن دواء يستخدم لعلاج مرض التصلب المتعدد قد يكون فعالا كعلاج ضد ألزهايمر، ما يمثل أملا لملايين المرضى عبر العالم.

مرض ألزهايمر هو اضطراب عصبي تدريجي لا رجعة فيه، يؤثر على الوظيفة الإدراكية والذاكرة والسلوك.

وقال الدكتور إرهارد بيبيريتش البروفيسور في قسم علم وظائف الأعضاء في كلية الطب في جامعة كنتاكي «نقف على عتبة مسعى حاسم لتطوير استراتيجيات علاج جديدة ضد مرض ألزهايمر». وأضاف «اكتشفنا أن الدواء الموجود بالفعل في السوق،«بونيسيمود«ponesimod (اسم العلامة التجارية»بونفوري«Ponvory)، يمكن أن يقلل من إحدى السمات المميزة لهذا المرض: الالتهاب العصبي».

نشرت النتائج، في أغسطس، في مجلة eBioMedicine، وهي جزء من سلسلة Lancet Discovery Science.

درس الفريق عقار «بونيسيمود»، وهو دواء يؤخذ عن طريق الفم وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج الأشكال الانتكاسية لمرض التصلب العصبي المتعدد. يقلل الدواء من الالتهاب في الدماغ عن طريق استهداف مستقبل معين في الجهاز المناعي للمساعدة في تنظيم استجابة الجسم ومنعه من مهاجمة الجهاز العصبي المركزي. يتم تنشيط هذا المستقبل ودراسة وظيفته بوساطة مختبر البروفيسور بيبيريتش.

يؤكد بيبيريتش «نحن أول من أظهر أن دواء بونيسيمود فعال في نموذج فأر يعاني من مرض ألزهايمر. نظرا لأن هذا الدواء قيد الاستخدام السريري بالفعل لعلاج التصلب المتعدد الانتكاسي، فإنه متاح على الفور لاستخدامه في علاج مرض ألزهايمر أيضا».

عقار "بونيسيمود"

درس باحثون من جامعة كنتاكي نوعا معينا من الخلايا الموجودة في الجهاز العصبي المركزي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة ( Microglia). تؤدي الخلايا وظائف عديدة في أجسامنا، بما في ذلك تنظيم الاستجابات الالتهابية في الجهاز العصبي المركزي: الدماغ والحبل الشوكي.

ترتبط الخلايا الدبقية الصغيرة، التي تعاني من اختلال، بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر لأن هذه الخلايا تساعد في إزالة تراكم رواسب البروتين غير الطبيعية في الدماغ، وهي سمة مميزة لهذا المرض. هذه التراكمات تعطل الاتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى موتها في النهاية.

وقال الدكتور زيهوي تشو، المؤلف الأول للدراسة وأحد العلماء في مختبر بيبريتش، إن إزالة هذه البروتينات هدف مهم لعلاج مرض ألزهايمر، متابعا: أعدنا، في دراستنا، برمجة الخلايا الدبقية الصغيرة إلى خلايا واقية للخلايا العصبية تقوم بتنظيف البروتينات السامة في الدماغ، وتقلل من الالتهاب العصبي لمرض ألزهايمر، وتحسن الذاكرة في نموذج الفأر.

كجزء من المشروع، درس الباحثون الفئران ذات السلالات الجينية المحددة التي تعبر عن السمات الرئيسية لمرض ألزهايمر في أدمغتها. عالجوا نصف الفئران بدواء «بونيسيمود» وقاسوا نشاط خلية محددة في الدماغ. تم اختبار الذاكرة المكانية للفئران أيضا من خلال اختبار سلوك المتاهة.

وأوضح تشو «تشير اختباراتنا إلى أن دواء بونيسيمود ينقذ الانتباه والذاكرة العاملة لدى الفئران المصابة بمرض ألزهايمر المتقدم».

عمل العلماء أيضا مع مركز أبحاث مرض ألزهايمر في جامعة كنتاكي داخل مركز «ساندرز براون للشيخوخة» للحصول على عينات من الدماغ البشري لدراستها. كانت البيانات، التي جمعت من تلك الاختبارات، متسقة وأشارت أيضا إلى أنه يمكن استخدام «بونيسيمود» كعلاج لمرض ألزهايمر.

وقال البروفيسور بيبريتش إن «الالتهاب العصبي هو السمة المميزة لمرض ألزهايمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتطور المرض. وبالتالي، فهو هدف مهم لأي لعلاج محتمل. تظهر دراستنا أدلة تجريبية قوية على أن بونيسيمود قد يكون دواء علاجيا، ولا يقلل فقط من الالتهاب العصبي ولكنه يعزز أيضا إزالة البروتينات السامة من الأعصاب في الدماغ في مرحلة ألزهايمر المتوسطة والمتأخرة».