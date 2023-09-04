محمد المزروعي.. يبحر في علم البرمجة

خولة علي (دبي)

أثبت محمد سعيد المزروعي تفوقه في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ليصبح من القيادات الشابة في هذا المجال، حتى إنه قاد أكثر من 200 طالب شاركوا في تقديم ما يقرب من 30 روبوتاً ضمن برنامج «روبوتات فيكس»، بمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وتولى منصب نائب رئيس شورى شباب الشارقة في دورته السابعة، وهو عضو في فريق ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، ويواصل نشاطه وتفوقه في مجال التقنيات والبرمجة وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي.

لغة العصر

يرى المزروعي أن تعلم اللغات يفتح آفاقاً جديدة ومساحات أرحب، ويمكّن الشخص من اكتساب خبرات لا مثيل لها، وبما أن العالم يعيش ثورة تكنولوجية، أصبحت لغة العصر السائدة هي لغة البرمجة التي شكلت اهتماماً واسعاً على المستوى العالمي، ولاسيما بين فئة الشباب الذين أبحروا في عالم التقنيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي. ويحاول جاهداً أن يكون مصدراً لنقل المعرفة والعلوم وتعريف الشباب بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً واسعاً محلياً وعالمياً، ومن خلال منصته الرقمية استطاع أن يحقق أكثر من مليون مشاهدة، وهذا يدل على رغبة المتابعين واهتمامهم في استكشاف أسرار البرمجة.

سلاسل تقنية

ويقدم المزروعي محتواه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولديه مدونة بعنوان «سلسلة الذكاء الاصطناعي والروبوت»، وهي عبارة عن رحلة استكشافية بأسلوب سهل ودقيق لمعرفة كل ما يتعلق بأنظمة الذكاء التقني، وقد حصدت مقاطع الفيديو 1.4 مليون مشاهدة على منصات TikTok وInstagram. وسلسلة «من أنت، مع البرمجة»، تهدف إلى اقتراح زوايا مختلفة تتعلق بالبرمجة في تجربة شاملة للمتابعين، ليصبحوا مبرمجين في المستقبل، وتسعى إلى نشر المعرفة بحيث يكون الفرد أكثر ثقافة ووعياً بالتكنولوجيا.

مشاركات

محمد المزروعي حاصل على بكالوريوس العلاقات الدولية من جامعة الشارقة، وشارك في دورة للفضاء المفتوح والطباعة ثلاثية الأبعاد في جامعة سيراكيوز بنيويورك عام 2018، حيث إن شغفه بالعلم والمعرفة يدفعه للبحث عن جديد ليطوّر من مهاراته وخبراته في شتى المجالات العلمية، كما أن له مشاركات عدة كمتطوع في مختلف المنظمات، منها مؤسسة الكرامة في ماليزيا، مؤسسة القلب الكبير، ومبادرة جسر الأمل.

جوائز

حاز محمد المزروعي جوائز عدة، منها جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، جائزة المجتمع من بطولة العالم لروبوتات VEX، كما حصد كمشارك أكثر من 15 جائزة في مسابقة VEX الوطنية، وفاز بالمركز الأول في مسابقة WRO عام 2019، وتولى تدريب عدد من الفرق في بطولة VEX الوطنية 2019 - 2020، وحصدت هذه الفرق معظم جوائز البطولة.

حوار مثمر

يخطط محمد المزروعي إلى إطلاق سلسلة جديدة تتمحور حول تأسيس مشروع تقني، ويتطلب هذا المسعى دعماً إضافياً لإنشاء محتوى، يتضمن معلومات أكثر فائدة ومعرفة، مع دعم أسلوب الحوار المثمر والثري بالمعلومات.