نرمين الفقي.. «طبيبة قلب»

محمد قناوي (القاهرة)

تؤدي نرمين الفقي شخصية طبيبة متخصصة في جراحات القلب، يتم اتهامها في جريمة قتل في مسلسل «بعد النهاية»، المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي. وتدور الأحداث في 15 حلقة، في إطار التشويق، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وذكرت نرمين أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في عمل درامي عرض خلال رمضان الماضي، لأنها لم تتحمس للدور، وأنه لم تعرض عليها أعمال جديدة طوال العام الماضي، وهذا لا يخجلها. وقالت: على مدى السنوات العشر الماضية لم أقدم سوى 4 مسلسلات، لكن يعاد عرضها بشكل مستمر.

وأضافت أنها لن تقبل المشاركة في مسلسل أو فيلم لا يضيف إلى مسيرتها والتي حصدت من خلالها بطولات، حيث وقفت أمام كبار النجوم في أدوار مهمة تركت أثراً لدى الجمهور الذي يتفاعل معها حتى عند إعادة عرضها، مثل مسلسلات «الأصدقاء»، و«الليل وآخره» و«أبو العروسة».

وتتطلع الفقي إلى العودة للمسرح بعد تجربتَي «دستور يا أسيادنا»، و«أنا ومراتي ومونيكا»، وترحب بأي عمل جيد لأنه يحقق انتعاشة لها كممثلة، مع أن الفِرق الخاصة تضاءلت، وسعر التذكرة مرتفع بسبب الغلاء الذي يجتاح العالم.

وكان آخر أعمال نرمين، مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، مع سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي، وحلت كضيفة شرف في مسلسل «الكبير أوي 6» مع أحمد مكي قبل عامين.