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«هايكوي»  يزور تايوان.. ظلام وأمطار غزيرة

«هايكوي»  يزور تايوان.. ظلام وأمطار غزيرة
4 سبتمبر 2023 01:33

تايبيه (د ب أ)

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اجتاح إعصار «هايكوي» اليابسة في شرق تايوان أمس، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح «هايكوي» قوية وغرق الآلاف من الأسر في الظلام، ويعد أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة مباشرة منذ أربع سنوات.. وقال مكتب الأرصاد الجوية المركزي: إن مركز العاصفة كان فوق شرق «تايتونج».. وطوق الإعصار  معظم أجزاء تايوان بطول نصف قطر، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح على الجزيرة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 40 ألف أسرة. وتسبب الحالة الجوية في إلغاء حوالي 250 رحلة جوية دولية ومحلية من تايوان.. وبعد أن يمر «هايكوي» على تايوان، من المتوقع أن يدخل مضيق تايوان اليوم الاثنين، ثم يتحرك إلى الأجزاء الجنوبية من الصين.

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