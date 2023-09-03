غديرة المنصوري.. استشارية أمراض القلب الوراثية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

حققت الدكتورة غديرة سعيد المنصوري، الحاصلة على الزمالة الكندية والبريطانية والبورد الأميركي، استشاري في قسم أمراض القلب بمدينة الشيخ شخبوط الطبية أبوظبي، العديد من الإنجازات، وهي اختصاصية في أمراض القلب الخلقية لدى الكبار، وأمراض القلب الوراثية، وتشرف على العديد من العيادات والكوادر الطبية عالية الخبرة.

شبكة عيادات

تذكر المنصوري أنها تدربت وتخصصت في كندا في مجال طب القلب، وتشرف على شبكة من العيادات عالية التخصص في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفيات أخرى، واختارت مجال أمراض القلب الوراثية الذي يعتبر من الاختصاصات النادرة والمطلوبة في المجتمع الإماراتي، لما له من أهمية في إنقاذ حياة الناس، موضحة أنها تشرف أيضاً على عيادة خاصة بأمراض القلب الخلقية، وعملت على إنشاء أول عيادة لأمراض القلب الوراثية في الدولة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث توفر التشخيص والرأي الطبي، للعائلات المصابة بأمراض قلب متوارثة، ويمتد عملها إلى الحالات عالية الخطورة، ضمن طاقم عالي التخصص.

مهارات

وتشير المنصوري إلى أن تشخيص أمراض القلب الوراثية يمتد إلى 3 أجيال، لاكتشاف المسببات الجينية، ونشرها في الأبحاث العلمية الدولية، موضحة أن عملها لا يقتصر على مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإنما يمتد إلى مستشفيات أخرى، حيث يتم تبادل الخبرات، كما تشرف على فريق عالي الخبرة يعمل على توفير العناية والتشخيص للنساء أثناء فترة الحمل.

خبرة

تتوافر المنصوري على خبرة واسعة في مجال أمراض القلب وخبرة خاصة في أمراض القلب الوراثية والخلقية لدى البالغين، كما تشمل اهتماماتها أمراض القلب المرتبطة بالحمل. وقد أسست شبكة من العيادات المتخصصة لتقديم رعاية متقدمة للمرضى المولودين بعيوب خلقية في القلب، وتساهم باستمرار في إعادة هيكلة رعاية أمراض القلب الخلقية في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

استشارات

تقدم المنصوري الاستشارات الطبية والخطط العلاجية من خلال سلسلة عيادات منها: أول عيادة متخصصة في أمراض القلب الخلقية للبالغين في أبوظبي وتشمل عيادات خارجية متخصصة مع شبكة واسعة من الاستشارات من داخل الإمارات وخارجها، عيادة أمراض القلب الوراثية، حيث أسهمت في تأسيس عيادة لأمراض القلب الوراثية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التي توفر الفحص الجيني للقلب وأمراض الأوعية الدموية الموروثة وخطط العلاج المتقدمة لحالات اعتلال القلب واضطراب ضربات القلب والموت القلبي المفاجئ، ويشمل التقييم أسرة وعائلة المريض.

القلب والحمل

يمتد نشاط غديرة المنصوري إلى مستشفى الكورنيش بأبوظبي كعضو في فريق أطباء متعدد التخصصات مؤلف من استشاريي القلب والتوليد والباطنية والتخدير المتخصصين في حالات الحمل عالية الخطورة، ورعاية أمراض القلب المرتبطة بالحمل والولادة. وتتولى رئاسة مجموعة العمل الخاصة بأمراض القلب الخلقية والوراثية التابعة لجمعية الإمارات لأمراض القلب، وقد قامت بالعديد من المشاريع البحثية التي تركز على البالغين المصابين بأمراض القلب الخلقية وتوضيح أثرها على الفرد والمجتمع. وتسعى إلى تطوير برنامج علاجي في إمارة أبوظبي، متكامل وعالي التخصص لعلاج ومتابعة الحالات القلبية الخلقية والوراثية.