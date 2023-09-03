7 أفكار للعودة بنشاط إلى المدرسة

ترجمة: عزة يوسف

تتطلب العودة إلى المدرسة أكثر من شراء اللوازم المدرسية، فالأطفال بحاجة إلى التأهيل النفسي لبدء عام جديد من الدراسة بنشاط وتفاؤل وإقبال على المذاكرة، وإليك بعض الأفكار والأنشطة، كما ذكرها موقع I Mom الأميركي:

1 ـ الاحتفال:

الاحتفال بين أفراد الأسرة والاجتماع على وجبة عائلية يجعل الأطفال متحمسين لبدء عام دراسي جديد ويوفر لحظات عائلية لا تنسى.

2 ـ الألعاب:

يمكن للأسرة الاجتماع للعب معاً والبحث عن كنز ما وجعل لوازم المدرسة من الأقلام وما شابه كجوائز على طول الطريق.

3 ـ التنظيم:

إعداد قوائم بما يلزم الأطفال وبالمشتريات المدرسية وتجميعها قبل بدء الدراسة توفيراً للوقت وتجنباً للقلق في اللحظات الأخيرة.

4 ـ فرص جديدة:

يعني العام الدراسي الجديد أدوات وكتباً جديدة، وكذلك الفرصة لكسب أصدقاء جدد، فعليك بتوجيه طفلك لبدء العام الجديد بتفاؤل وكسب المزيد من الثقة بالنفس.

5 ـ إدارة الوقت:

الانتقال من حرية الإجازة إلى جدول المدرسة يمكن أن يتسبب للأطفال في حالة من الفوضى، وهي فرصة لتعليمهم كيفية إدارة الوقت وتنظيم المهام، ما يفيدهم في المدرسة والحياة.

6 ـ المساعدة:

تحديد الطريقة التي تفيد طفلك في التعلم، سواء كانت سمعية أو بصرية أو حسية، تساعده في التحصيل الدراسي بشكل أفضل.

7 ـ الصداقات:

ليست المواد الدراسية فقط ما يتعلمه أطفالنا في المدرسة، ولكن تكوين الصداقات والحفاظ عليها من أهم الأمور التي يجب تعلمها، وأيضاً تعليمهم كيفية التعامل مع الزملاء المتنمرين في المدرسة، لذا عليك مساعدة طفلك في تخطي تلك العقبات والتحدث معه بشأنها.