نور في دور «شواهي» بـ «ألف ليلة وليلة»

محمد قناوي (القاهرة)

تقوم الممثلة نور حالياً بتصوير دورها في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، المقرر عرضه في رمضان 2024، وذكرت أنها تجسد خلاله شخصية تدعى «شواهي»، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، ويجسد فيه ياسر جلال شخصية «شهريار»، وياسمين رئيس دور «شهرزاد».

وتستعد نور لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي» بطولة ماجد الكدوانى وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة، بعد خسارته لزوجته قبل نحو 20 عاماً، واتخاذه قرار عدم الارتباط بأخرى أو تحمل أي أعباء عائلية.

وأعربت نور عن أمنيتها بتقديم شخصية الأديبة اللبنانية مي زيادة، والتي كان من المقرر أن تقدمها في وقت سابق لكن لم يتم المشروع لظروف إنتاجية، وتأمل أن تُتاح لها الفرصة في المستقبل. وأوضحت أنها تفضل أدوار الشر التي تقدّمها في أعمالها، لأنها تظهر موهبتها كممثلة، وتعتبرها تحدياً وتبعدها عن الصورة التقليدية، وتبحث عن أدوار تضيف لرصيدها وتترك بصمة مع الجمهور.

واعتبرت أن المنصات تحتل جزءاً مهماً في صناعة الدراما، ولم يعد الموسم الدرامي مقتصراً على شهر رمضان، فهناك العديد من الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحاً كبيراً خارج الموسم، وتشهد المنصات طفرة كبيرة في محتوى الأعمال التي تقدمها، وفي النهاية تصب في مصلحة المشاهد ورفع جودة الأعمال.

وأشارت إلى أن السينما كانت بداية انطلاقها في التمثيل، وأن الدراما التلفزيونية حققت جانباً كبيراً من شهرتها، وأن لكل مجال سحره. وهي حريصة على تحقيق التوازن بينهما، ولا تمانع من خوض التجربة، لكن ليس في الوقت الحالي، لانشغالها بأولادها، ولا تمانع من خوض التجربة، لأن المسرح مختلف ويساهم في صقل موهبة الممثل.