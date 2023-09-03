زيادة الوفيات ودخول المستشفى جراء كوفيد في أميركا

أفادت أرقام صادرة عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتفاع الإصابات والوفيات جراء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ونقل موقع «webmd.com» الإلكتروني عن المراكز قولها إن معدلات دخول المستشفيات بسبب المرض، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت بنسبة 19% الأسبوع الماضي، كما زادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 21%.

وأضاف الموقع أن أكثر من نصف الولايات الأميركية، 26 ولاية، شهدت «زيادة كبيرة» في حالات دخول المستشفيات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ولايات ألاسكا ونيو هامبشاير وداكوتا الشمالية وحدها شهدت انخفاضاً في حالات قبول المرضى في المستشفيات. وارتفعت النسب في الولايات الأخرى أو ظلت مستقرة. فيما شهدت ولاية داكوتا الجنوبية أكبر قفزة في حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 127%.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض أن القفزة في زيادة الإصابات تعتبر «كبيرة» إذا ارتفعت معدلات دخول المستشفيات بنسبة 20% على الأقل في الأسبوع.

وقال الدكتور بيتر تشين هونغ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، في تصريحات صحفية «بشكل عام، أتوقع زيادة الحالات وحالات العلاج في المستشفيات، ثم الانخفاض مرة أخرى قبل أن ترتفع في أواخر الخريف وأوائل الشتاء».

وأوضح «كان هذا هو النمط السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وربما يكون هو الحال الذي قد يستقر عليه كوفيد: موجة أصغر في الصيف وزيادة أكبر في الإصابات في أواخر الخريف والشتاء».

بحلول نهاية سبتمبر الجاري، يحتمل أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية على جرعة معززة جديدة من لقاح لمحاربة سلالة حديثة من متغير أوميكرون تتفشى منذ أسابيع وصنفت على أنها سلالة جديرة بالمراقبة.