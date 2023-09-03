الإثنين 4 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

زيادة الوفيات ودخول المستشفى جراء كوفيد في أميركا

صيدلية تعلن توفر فحوص ولقاحات كورونا في نيويورك
3 سبتمبر 2023 21:14

أفادت أرقام صادرة عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتفاع الإصابات والوفيات جراء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
ونقل موقع «webmd.com» الإلكتروني عن المراكز قولها إن معدلات دخول المستشفيات بسبب المرض، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت بنسبة 19% الأسبوع الماضي، كما زادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 21%.
وأضاف الموقع أن أكثر من نصف الولايات الأميركية، 26 ولاية، شهدت «زيادة كبيرة» في حالات دخول المستشفيات.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ولايات ألاسكا ونيو هامبشاير وداكوتا الشمالية وحدها شهدت انخفاضاً في حالات قبول المرضى في المستشفيات. وارتفعت النسب في الولايات الأخرى أو ظلت مستقرة. فيما شهدت ولاية داكوتا الجنوبية أكبر قفزة في حالات العلاج في المستشفيات بنسبة 127%.
وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض أن القفزة في زيادة الإصابات تعتبر «كبيرة» إذا ارتفعت معدلات دخول المستشفيات بنسبة 20% على الأقل في الأسبوع.
وقال الدكتور بيتر تشين هونغ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، في تصريحات صحفية «بشكل عام، أتوقع زيادة الحالات وحالات العلاج في المستشفيات، ثم الانخفاض مرة أخرى قبل أن ترتفع في أواخر الخريف وأوائل الشتاء».
وأوضح «كان هذا هو النمط السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وربما يكون هو الحال الذي قد يستقر عليه كوفيد: موجة أصغر في الصيف وزيادة أكبر في الإصابات في أواخر الخريف والشتاء».
بحلول نهاية سبتمبر الجاري، يحتمل أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية على جرعة معززة جديدة من لقاح لمحاربة سلالة حديثة من متغير أوميكرون تتفشى منذ أسابيع وصنفت على أنها سلالة جديرة بالمراقبة.

أخبار ذات صلة
واشنطن وباريس تعربان عن الرغبة في حل دبلوماسي لأزمة النيجر
«داو جونز» يسجل أفضل أداء أسبوعي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كورونا
الولايات المتحدة
ارتفاع
الوفيات المرورية
إصابات جديدة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
اليوم 14:22
بوتين في مؤتمر صحفي مع أردوغان
عربي ودولي
بوتين يبدي رأيه في الهجوم الأوكراني المضاد
اليوم 20:03
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
الرياضي
مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر
اليوم 20:00
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
الرياضي
المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
اليوم 19:44
بلاناجوما يقود «الصقور»
الرياضي
بلاناجوما يقود «الصقور»
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©