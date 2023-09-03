توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن «سي»

تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل أحدث جيل من هاتفها الذكي أيفون يوم 12 سبتمبر الحالي خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.

يذكر أن مؤتمر آبل في سبتمبر يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف أيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. ولم تكشف آبل بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمناً وهو آيفون 15 برو من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

في الوقت نفسه فإن الفئة الأكبر حجماً آيفون برو ماكس ستكون مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف جالاكسي ألترا المزودة بإمكانية التقريب من سامسونج.

كما تسعى آبل وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها بفتحة الشاحن من نوع "سي" وفقاً لشروط الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هواتف آيفون هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة آبل وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وتزايدت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.