الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اكتشاف آلية تحمي من أحد أخطر أمراض القلب

مريض قلب
3 سبتمبر 2023 00:14

أفادت دراسة جديدة أن خلايا الدم الحمراء المعرضة لنقص الأكسجين تحمي من احتشاء عضلة القلب، أحد أخطر أمراض القلب.
نشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Clinical Investigation. وتظهر الدراسة أيضًا أن التأثير الوقائي من هذا المرض يتعزز من خلال اتباع نظام غذائي نباتي غني بالنترات.
تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. تظهر الدراسة، التي أجريت في معهد كارولينسكا بالتعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، أن خلايا الدم الحمراء لها وظيفة جوهرية تتمثل في الحماية من إصابة القلب الناجمة عن احتشاء عضلة القلب.
ويتم تعزيز هذا التأثير من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات الغنية بالنترات، مثل الجرجير وغيرها من الخضار الورقية الخضراء.
يقول جون بيرنو، أستاذ أمراض القلب في قسم الطب بمعهد كارولينسكا في السويد وكبير الأطباء في مستشفى جامعة كارولينسكا، والمؤلف المقابل للدراسة مع جون لوندبيرج، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة، معهد كارولينسكا "ظهر هذا التأثير أيضًا في دراسة سريرية على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تم تعيينهم عشوائيًا لتناول الخضروات الغنية بالنترات أو اتباع نظام غذائي منخفض النترات".
أجري جزء من الدراسة من خلال تجارب على خلايا الدم الحمراء من الفئران. قبل التجربة، عرضت خلايا الدم الحمراء لضغط أكسجين منخفض، في حين أضيف النترات إلى مياه الشرب.
في دراسة سريرية، جمعت خلايا الدم الحمراء من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين أخضعوا عشوائيًا لنظام غذائي غني بالنترات مع الخضار الورقية الخضراء أو نظام غذائي يحتوي على خضروات فقيرة بالنترات. أعطيت خلايا الدم الحمراء هذه لنموذج احتشاء عضلة القلب المقابل مع قلوب الفئران.
يقول المؤلف الأول للدراسة جيانغنينغ يانغ، الباحث في قسم الطب في معهد كارولينسكا "تظهر النتائج أن خلايا الدم الحمراء تنقل الحماية ضد الإصابة في القلب في حالة انخفاض مستويات الأكسجين، وكيف يمكن تعزيز هذه الحماية من خلال نصيحة غذائية بسيطة. قد يكون هذا ذا أهمية كبيرة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب".
الخطوة التالية في البحث هي تطوير أدوية إضافية يمكنها تنشيط آلية الإشارة الوقائية في خلايا الدم الحمراء لتوفير الحماية لأنسجة وخلايا الجسم في حالة نقص الأكسجين.
يقول البروفيسور جون بيرنو "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى رسم خريطة لكيفية نقل خلايا الدم لإشاراتها الوقائية إلى خلايا عضلة القلب".
أفادت دراسة جديدة أن خلايا الدم الحمراء المعرضة لنقص الأكسجين تحمي من احتشاء عضلة القلب، أحد أخطر أمراض القلب.
نشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Clinical Investigation. وتظهر الدراسة أيضًا أن التأثير الوقائي من هذا المرض يتعزز من خلال اتباع نظام غذائي نباتي غني بالنترات.
تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. تظهر الدراسة، التي أجريت في معهد كارولينسكا بالتعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، أن خلايا الدم الحمراء لها وظيفة جوهرية تتمثل في الحماية من إصابة القلب الناجمة عن احتشاء عضلة القلب.
ويتم تعزيز هذا التأثير من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات الغنية بالنترات، مثل الجرجير وغيرها من الخضار الورقية الخضراء.
يقول جون بيرنو، أستاذ أمراض القلب في قسم الطب بمعهد كارولينسكا في السويد وكبير الأطباء في مستشفى جامعة كارولينسكا، والمؤلف المقابل للدراسة مع جون لوندبيرج، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة، بمعهد كارولينسكا "ظهر هذا التأثير أيضًا في دراسة سريرية على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تم تعيينهم عشوائيًا لتناول الخضروات الغنية بالنترات أو اتباع نظام غذائي منخفض النترات".
أجري جزء من الدراسة من خلال تجارب على خلايا الدم الحمراء من الفئران. قبل التجربة، عرضت خلايا الدم الحمراء لضغط أكسجين منخفض، في حين أضيف النترات إلى مياه الشرب.
في دراسة سريرية، جمعت خلايا الدم الحمراء من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين أخضعوا عشوائيًا لنظام غذائي غني بالنترات مع الخضار الورقية الخضراء أو نظام غذائي يحتوي على خضروات فقيرة بالنترات. أعطيت خلايا الدم الحمراء هذه لنموذج احتشاء عضلة القلب.
يقول المؤلف الأول للدراسة جيانغنينغ يانغ، الباحث في قسم الطب في معهد كارولينسكا "تظهر النتائج أن خلايا الدم الحمراء تنقل الحماية ضد الإصابة في القلب في حالة انخفاض مستويات الأكسجين، وكيف يمكن تعزيز هذه الحماية من خلال نصيحة غذائية بسيطة. قد يكون هذا ذا أهمية كبيرة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب".
الخطوة التالية في البحث هي تطوير أدوية إضافية يمكنها تنشيط آلية الإشارة الوقائية في خلايا الدم الحمراء لتوفير الحماية لأنسجة وخلايا الجسم في حالة نقص الأكسجين.
يقول البروفيسور جون بيرنو "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى رسم خريطة لكيفية نقل خلايا الدم لإشاراتها الوقائية إلى خلايا عضلة القلب".

أخبار ذات صلة
بشرى.. نصف أمراض القلب سببها عوامل خطر قابلة للتعديل
دواء جديد لإنقاص الوزن يظهر فعالية في علاج قصور القلب
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مرضى القلب
أمراض القلب
احتشاء العضلة القلبية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
الرياضي
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©