اكتشاف آلية تحمي من أحد أخطر أمراض القلب

أفادت دراسة جديدة أن خلايا الدم الحمراء المعرضة لنقص الأكسجين تحمي من احتشاء عضلة القلب، أحد أخطر أمراض القلب.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Clinical Investigation. وتظهر الدراسة أيضًا أن التأثير الوقائي من هذا المرض يتعزز من خلال اتباع نظام غذائي نباتي غني بالنترات.

تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. تظهر الدراسة، التي أجريت في معهد كارولينسكا بالتعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، أن خلايا الدم الحمراء لها وظيفة جوهرية تتمثل في الحماية من إصابة القلب الناجمة عن احتشاء عضلة القلب.

ويتم تعزيز هذا التأثير من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات الغنية بالنترات، مثل الجرجير وغيرها من الخضار الورقية الخضراء.

يقول جون بيرنو، أستاذ أمراض القلب في قسم الطب بمعهد كارولينسكا في السويد وكبير الأطباء في مستشفى جامعة كارولينسكا، والمؤلف المقابل للدراسة مع جون لوندبيرج، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة، معهد كارولينسكا "ظهر هذا التأثير أيضًا في دراسة سريرية على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تم تعيينهم عشوائيًا لتناول الخضروات الغنية بالنترات أو اتباع نظام غذائي منخفض النترات".

أجري جزء من الدراسة من خلال تجارب على خلايا الدم الحمراء من الفئران. قبل التجربة، عرضت خلايا الدم الحمراء لضغط أكسجين منخفض، في حين أضيف النترات إلى مياه الشرب.

في دراسة سريرية، جمعت خلايا الدم الحمراء من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين أخضعوا عشوائيًا لنظام غذائي غني بالنترات مع الخضار الورقية الخضراء أو نظام غذائي يحتوي على خضروات فقيرة بالنترات. أعطيت خلايا الدم الحمراء هذه لنموذج احتشاء عضلة القلب المقابل مع قلوب الفئران.

يقول المؤلف الأول للدراسة جيانغنينغ يانغ، الباحث في قسم الطب في معهد كارولينسكا "تظهر النتائج أن خلايا الدم الحمراء تنقل الحماية ضد الإصابة في القلب في حالة انخفاض مستويات الأكسجين، وكيف يمكن تعزيز هذه الحماية من خلال نصيحة غذائية بسيطة. قد يكون هذا ذا أهمية كبيرة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب".

الخطوة التالية في البحث هي تطوير أدوية إضافية يمكنها تنشيط آلية الإشارة الوقائية في خلايا الدم الحمراء لتوفير الحماية لأنسجة وخلايا الجسم في حالة نقص الأكسجين.

يقول البروفيسور جون بيرنو "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى رسم خريطة لكيفية نقل خلايا الدم لإشاراتها الوقائية إلى خلايا عضلة القلب".

أفادت دراسة جديدة أن خلايا الدم الحمراء المعرضة لنقص الأكسجين تحمي من احتشاء عضلة القلب، أحد أخطر أمراض القلب.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Clinical Investigation. وتظهر الدراسة أيضًا أن التأثير الوقائي من هذا المرض يتعزز من خلال اتباع نظام غذائي نباتي غني بالنترات.

تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. تظهر الدراسة، التي أجريت في معهد كارولينسكا بالتعاون مع مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، أن خلايا الدم الحمراء لها وظيفة جوهرية تتمثل في الحماية من إصابة القلب الناجمة عن احتشاء عضلة القلب.

ويتم تعزيز هذا التأثير من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الخضروات الغنية بالنترات، مثل الجرجير وغيرها من الخضار الورقية الخضراء.

يقول جون بيرنو، أستاذ أمراض القلب في قسم الطب بمعهد كارولينسكا في السويد وكبير الأطباء في مستشفى جامعة كارولينسكا، والمؤلف المقابل للدراسة مع جون لوندبيرج، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة، بمعهد كارولينسكا "ظهر هذا التأثير أيضًا في دراسة سريرية على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تم تعيينهم عشوائيًا لتناول الخضروات الغنية بالنترات أو اتباع نظام غذائي منخفض النترات".

أجري جزء من الدراسة من خلال تجارب على خلايا الدم الحمراء من الفئران. قبل التجربة، عرضت خلايا الدم الحمراء لضغط أكسجين منخفض، في حين أضيف النترات إلى مياه الشرب.

في دراسة سريرية، جمعت خلايا الدم الحمراء من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين أخضعوا عشوائيًا لنظام غذائي غني بالنترات مع الخضار الورقية الخضراء أو نظام غذائي يحتوي على خضروات فقيرة بالنترات. أعطيت خلايا الدم الحمراء هذه لنموذج احتشاء عضلة القلب.

يقول المؤلف الأول للدراسة جيانغنينغ يانغ، الباحث في قسم الطب في معهد كارولينسكا "تظهر النتائج أن خلايا الدم الحمراء تنقل الحماية ضد الإصابة في القلب في حالة انخفاض مستويات الأكسجين، وكيف يمكن تعزيز هذه الحماية من خلال نصيحة غذائية بسيطة. قد يكون هذا ذا أهمية كبيرة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب".

الخطوة التالية في البحث هي تطوير أدوية إضافية يمكنها تنشيط آلية الإشارة الوقائية في خلايا الدم الحمراء لتوفير الحماية لأنسجة وخلايا الجسم في حالة نقص الأكسجين.

يقول البروفيسور جون بيرنو "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى رسم خريطة لكيفية نقل خلايا الدم لإشاراتها الوقائية إلى خلايا عضلة القلب".