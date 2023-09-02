«وجهات دبي» تختتم موسمها الصيفي

دبي (الاتحاد)

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ختام الموسم الصيفي لحملة «#وجهات_دبي»، والذي استمر نحو 60 يوماً، تزامناً مع فترة العطلات الصيفية.

يأتي ختام الحملة لهذا الموسم مع العودة إلى المدارس، وذلك بعد تحقيق الحملة لأهدافها بإلقاء الضوء على التميز الذي تتمتع به دبي كوجهة صيفية من الطراز الأول.

كما يأتي نجاح هذا الموسم ليعزز الأهداف التي انطلقت من أجلها «وجهات دبي» في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والتي تسعى إلى تقديم المزيد من المعلومات المفيدة حول مواقع الجذب الرئيسية، والعروض التي تتفرد بها دبي وتجعلها واحدة من أكثر المدن العالمية جذباً للزوار من مختلف الجنسيات، وتميزها كوجهة سياحية عالمية رفيعة المستوى، من خلال محتوى تفاعلي متطور وأفكار مبتكرة أسهم في تقديمها نخبة من المبدعين وصناع المحتوى المتميزين.

وقالت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»: «حرصنا هذا الموسم على إلقاء الضوء على مقومات جذب مهمة في دبي من خلال وجهات نظر جديدة تظهر التنوع اللافت والتجارب المميزة والأجواء النابضة بالحياة التي تجعل دبي إحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والزيارة في العالم. وقد اعتمدت الحملة بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي لتصل إلى ملايين الأشخاص ممن أبدوا اهتماماً بالاطلاع على الوجهات المتنوعة في دبي، إذ تظهر الأرقام مدى نجاح الحملة لكونها حققت أكثر من 1.8 مليون مشاركة وما يزيد على 3.4 مليون مشاهدة للفيديو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن نحو 5 آلاف محتوى تفاعلي على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي».

ووجهت السويدي الشكر لكل الجهات والأفراد المشاركين في حملة «وجهات دبي» لصيف 2023، مؤكدة أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها ما هو إلا ثمرة عمل جماعي، تضافرت من خلاله جهود «براند دبي» مع مجموعة من المبدعين المحبين لدبي.

وشارك في الحملة لهذا الموسم مجموعة من المبدعين المتميزين في دبي، من مؤثرين ومصورين وصنّاع محتوى وفنانين وصناع الأفلام، الذين قدموا بإبداعاتهم تفاصيل قصة ملهمة لمدينة نجحت في أن تكون محطاً لأنظار العالم، واعتمدت الحملة في نشر محتواها على العديد من الوسائل شملت الوسائط الرقمية والمواد المطبوعة، وسواها من الوسائل التي استهدفت الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتلقين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وخلال الحملة، أصدر «براند دبي» سلسلة من الأدلة التفاعلية باللغتين العربية والانجليزية، والتي تم تصميمها بأسلوب يسهم في التعريف بالتجارب والأماكن المتميزة في دبي خلال فصل الصيف، حيث سلطت تلك الأدلة الضوء على أهم مراكز الترفيه الداخلي في دبي، والمطاعم ومناطق الألعاب للأطفال، وتلك المخصصة للترفيه العائلي، والمخيمات الصيفية للأطفال، ومرافق الضيافة والترفيه.

وتظهر الأرقام والإحصاءات مدى المكانة المتنامية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول من خلال العدد القياسي من الزوار الذين استقبلتهم الإمارة في النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ استقبلت المدينة نحو 8.55 مليون زائر دولي، متجاوزة معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، ما يؤكد مكانة دبي بوصفها الوجهة الأكثر تفضيلاً للزيارة في العالم.